Kalçasından vuruldu

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Korkuteli kavşağında, 29 yaşındaki galeri sahibi Muhammet İkbal Köksal, motosikleti şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu kalça kısmında vurulan Muhammet İkbal Köksal, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; dün saat 20.00 sıralarında aracıyla seyir halinde olan Köksal, bir motosikletten gelen 2 kurşunun hedefi oldu. İlk kurşun aracın ön kısmına denk gelirken, ikinci kurşun Köksal’ın kalçasına isabet etti. Saldırgan ya da saldırganlar olayın ardından motosikletle hızla olay yerinden uzaklaşırken, Köksal ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinde inceleme yaparken, bölgedeki kamera kayıtlarını da topladı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Köksal kaldırıldığı Gazimağusa Devlet hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.