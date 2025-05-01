Onların derdi geçim

Ömer KADİROĞLU

Girne’nin Çarşamba Pazarında dün domatesin kilosu 130, fasulyenin 150, biberin 100 ile 150 liradan satılması, özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların tepkisine yol açtı.

“Bizim derdimiz siyaset değil, pahalılıktır” diyen vatandaşlar, yetkililerin önlem almasını istedi.

Ne dediler?..

Erdoğan Özyaprak

İhtiyacımız olan meyve ve sebzeyi alamıyoruz çünkü fiyatlar çok yüksek. Eskiden her şeyi kilo şeklinde alırdık, şimdi taneyle alıyoruz. Pahalıkla ilgili yetkililerden bir çalışma bekliyoruz.”

Berdan Tarhan

“İspanya’dan geldim, burada meyve sebze fiyatları çok yüksek. İspanya’da çok daha ucuza sebze meyve alabiliyoruz. Türkiye ile Kıbrıs aynı ekonomik durumdan geçiyor ve ilk önce hükümetin kendi içinde düzeltmesi gereken birçok sorun var ve bunlar düzelmedikçe ekonominin düzeleceğini pek sanmıyorum.”

Yamaç Özkay

“ Fiyatlar çok yüksek ve Allah dar gelirli vatandaşların yardımcısı olsun. İstediğimiz ancak fiyatından dolayı alamadığımız ürünlerin ucuzlaması için birkaç hafta bekliyoruz. Yetkililerden beklentimiz halkın sorunları ile ilgilenmeleridir.”

Zafer Şimşek

“Domatesin fiyatı çok fazla yükseldi. İstediğimiz ve alamadığımız meyve ve sebzeler var. Özellikle yeni çıkan mevsim meyveleri 350-400 lira civarındadır. Pazarın ucuzlamasının tek yolu aracıların aradan çıkması olacaktır.”

İbrahim Bulut

“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı almaya geldik ancak fiyatlar umduğumuzun çok üzerindedir. Bu mevsimde domates 100-120 lira civarındadır ve bu bence doğru değildir. Yetkililerden beklentimiz de kalmadı çünkü biz ne kadar söylesek de yapılan hiçbir çalışma yoktur.”

Opelya Saygınkişi

“Geçen hafta 50 lira olan domates bu hafta 120 lira oldu. Fiyatı yüksek diye istediğimiz gibi meyve ve sebze alamıyoruz.”

Sabiha Tukyu

“Pazardan alışveriş yapmaya geldim ancak fiyatlar çok yüksek. Bu fiyatlar bütçemizi çok olumsuz etkiliyor. Mesela asma yaprağı istiyorum ancak fiyatı 700 lira. Yetkililerden beklentim fiyatları düşürmeleridir.”

Saadet Kese

“Pazar yerinden alışverişe geldim ve maalesef pazarda hiç ucuzluk yoktur. Fiyatından dolayı isteyip de alamadığımız meyve ve sebzeler vardır. Çilek 150 lira ve iki çocuğuma birer kilo çilek alsam 300 lira tutuyor. Bu fiyatlar aile bütçemizi sarsıyor. Yöneticilerden de bir beklentimiz kalmadı. Kıbrıs artık bitmiştir. Bir evim var satabilirsem ailemi toplayıp yurt dışına kaçacağım.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Asma Yaprağı 700 TL

Can Erik: 350 TL

Şeftali: 350 TL

Kayısı: 350 TL

Nektarin: 350 TL

Üzüm : 200 TL

Acı Biber: 150 TL

Çilek: 150 TL

Kolakas: 150 TL

Domates: 130 TL

Mantar: 120 TL

Taze Fasulye: 150 TL

Kavun: 120 TL

Bezelye: 110 TL

Kivi : 100 TL

Enginar: 100 TL (6 Tane)

Yenidünya: 100 TL

Dolmalık Biber: 100 TL

Muz: 75 TL

Mango: 70 TL (Adet)

Karnabahar: 70 TL (Adet)

Sarı Elma: 60 TL

Patates: 50 TL

Taze Bakla: 50 TL

Patlıcan: 50 TL

Portakal: 45 TL

Kabak: 40 TL

Maydanoz: 25 TL (Bağı)

Kereviz: 25 TL (Adet)

Salatalık: 20 TL

Marul: 20 TL (Adet)