Kaderinin oyunu

Girne’ye bağlı Alsancak’ta kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada imam eşini bıçakla yaralayan ve parmağını kıran 29 yaşındaki Mustafa Bozkaya hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararda öncelikle olgular aktarıldı.

Yargıç, sanık Mustafa Bozkaya’nın, 18 Ocak 2025 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesindeki ikametgahının salon odası içerisinde, kıskançlık sebebiyle aralarında çıkan tartışma neticesinde, imam nikahlı eşini elleriyle boynundan tutup sıkmak suretiyle darp ettiğini söyledi.

Yargıç, sanığın eşine “Valizini ve eşyalarını al git buradan” dedikten sonra mutfaktan ekmek bıçağını alıp, eşine doğru sol omuzunda 10 santimlik kesi oluşmasını sağladığını anımsattı.

Yargıç, sanığın akabinde eşinin sağ yüzük parmağını tutup bükerek, kırılmasına sebebiyet vermek suretiyle vahim zarara uğrattığını kaydetti.

Yargıç, sanığın yargılandığı ve mahkum edildiği “Yaralama, vahim zarar, ciddi darp” suçlarının giderek yaygınlaştığını söyledi. Yaygınlaşan bu tür suçların yanın sıra aile içi şiddet ve vücut bütünlüğüne karşı işlenen suçların caydırıcı cezalarla önlenebileceğine değinen yargıç Bozkaya’yı yargılandığı davalardan suçlu bulup 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

