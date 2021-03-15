Esnaf dertli

Ömer KADİROĞLU

Daha önce Pazar günleri Lefkoşa’da otobüs terminali alanında kurulan ‘Açık Pazar’ son iki haftadır cumartesi günleri faaliyet gösteriyor. Belediye ekipleri Pazar yerinde sıkı kontroller yaparken, alışverişe gelenler ateşleri ölçülmeden alana alınmıyor. Bir buçuk ay aranın ardından son iki haftadır yeniden hizmet veren Pazar esnafı alınan önlemlerden memnun ancak eskisi gibi müşteri bulamıyor. Ülkede turizmin kapalı olması, eskisi gibi öğrenci ve işçi olmaması nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini söyleyen Pazar esnafı, “Kapalı olduğumuz süreçte hiçbir destek almadık. Ürünlerimizin çoğu tarlada kaldı. Hepsi çöp oldu ve büyük zarar ettik. Devletten destek bekliyoruz” dedi.

Diyalog’a konuşan esnaf sıkıntılarını anlattı:

Ne dediler?..

İsmail Altan

“Pazar yerini sokağa çıkma yasağı nedeniyle cumartesi günleri kuruyoruz. Satışlar eskisi gibi değildir. Doğru düzgün satış yapamıyoruz. İnsanlar eskisi gibi Pazar yerlerine gelmiyor. Hem salgın hem de alım gücü düştüğü için eskisi gibi satış yapamıyoruz. Pazar yerinde mevsiminde olan ürünlerin fiyatları normal ancak meyveler biraz pahalı. Eskiden Pazar yeri arı kovanı gibi kalabalıktı ancak şimdilerde turist ve öğrenci olmadığı için sakin geçiyor. İnşallah kısa sürede bu durum düzelir.”

Mehmet Bakar

“Pazar yerinin eski müşterisi kalmadı. Gelip tezgâhımızı açıyoruz ancak boş boş oturuyoruz. Satıcı çok alıcı yok. Daha önce buralarda insan kalabalığı oluyordu ve güzel satışlar yapıyorduk. Kapanma nedeniyle esnaf bitti. Pazar yerindeki fiyatlar çok çok düşüktür. Üretim maliyetinin altında satışlar yapmaya çalışıyoruz. Bugün bir işçiyi tarlaya çağırdığımızda 150 TL para istiyor. Ben de 4 işçinin parasını çıkarabilmek için 300 bağ sebze satmak zorundayım. Tarım Bakanı çiftçiye destek vermiyor. Bin 500 lira destek vereceklerini söylediler bir Allahın kulu hala bir kuruş alamadı. Benim hiçbir ümidim veya temennim kalmadı. Tüm gündür buradayız doğru düzgün iş yapamadık.”

Nusret Bağrıaçık

“Geçtiğimiz yıldan bu yana geçen bir yıllık sürede işlerimiz çok berbat bir hale geldi. Bir yıldır ülkede insan kalmadı. Üreticilerin ürünleri ellerinde kaldı ve büyük zarar yaşandı. Mazota, benzine, gübreye zam yapılıyor ancak ürünlerimiz de elimizde kalıyor. Bir yıldır bir kuruş destek almadık. Kapanma dediler işlerimiz daha da kötü bir hale geldi. Bir kapanma daha kaldıramayız... Zaten bir kapanma daha derlerse ben uymayacağım. Devlet bana bakmayacaksa kapatmayacak, bakacaksa kapatsın ancak bu kadar emekçinin hakkını ödeyemez. Geçtiğimiz yıllarda çok güzel satışlarımız vardı turist ve öğrenciler çoktu. Geçen sene ektiğim bütün çilekler elimde kaldı çünkü Yeşilırmak ve Güzelyurt’taki çilek bahçelerine pandemi nedeniyle kimse gelmedi.”

Ergün Kazafanalı

“Pandemi nedeniyle eskisi gibi iş yok ancak şimdilerde pazara gelenler gerçekten alışveriş yapmaya geliyor. Daha önce gezmeye de gelenler vardı diye çok daha kalabalık oluyordu. Pazar yerinde meyve sebze fiyatları uygundur ancak yine de buraya gelen insanlar bu farkı görmemek için ısrar ediyor. Pandemi nedeniyle insanlar eskisi gibi harcama yapamıyor. Umarım bir an önce bu hastalıktan kurtuluruz ve eskisi gibi insanlar işlerini rayına oturtur.”

Mehmet Solmaz

“Satışlarımız pek de iç açıcı değil. Ülkede oteller kapalı, öğrenci ve işçi az olduğu için Pazar yerinin eski kalabalık ve güzel işi kalmadı. İnsanlar hem hastalıktan korkuyor hem de maddi güçlerini kaybettiği için alışveriş yapamıyor. Birçok gereksiz yasaklarla işlerimiz daha da kötü bir duruma geliyor. Pazarın tuzu biberi ürünleri bağırarak satmaktır ancak şimdi salgınla ne alakası var bilmiyorum ancak pazarda bağırmak da yasaklandı.”