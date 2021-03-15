Güney'de Covid-19’a rağmen karnaval

Güney Kıbrıs’ın simgeleşen en önemli etkinliklerinden Limasol Karnavalı Covid-19’a rağmen gerçekleştirildi. Yüzlerce Rum dün, araçlarını süsleyenler konvoy halinde korna çalarak şehirde tur attı; maskot ve palyaçolar da yolda şov yaptı. Akşam saatlerinde ise yüzlerce kişi limanda toplandı. Dans ve müzik eşliğinde düzenlenen eğlencenin görüntüleri sosyal medyada yayınlınca polis müdahale etti. Rum haber kaynakları, polisin karnaval alanında toplanan insanları dağıtmak için harekete geçtiğini duyurdu.

