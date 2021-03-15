Babası isyanlarda

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de yaşanan olayda 7 yaşındaki erkek çocuk, alkollü bir şahsın sözlü tacizine uğradı.

Oyun oynayan çocuğu, “Eve gel de konuşalım’ diyerek çağıran şahıs istediği olmayınca da sinirlendi.

Yaşanan olay çocuğun babası Kenan Öğüt tarafından ‘Alayköylüler dikkat’ uyarısıyla sosyal medyadan duyuruldu.

Sögüt, alkollü şahsın oğlunu eve çağırdığını, gitmeyince kızdığını ve çocuğun büyük korku yaşadığını belirtti.

Konunun polise intikal ettiğini, söz konusu şahsın gözaltına alındığını duyuran Öğüt, “Çocuklarımızı devamlı tembihleyelim; biri çağırdığında gidilmemesi gerektiğini bilsinler. Hele de bu zamanda kimin ne olduğu belli değilken” uyarısında bulundu.

Kenan Öğüt’ün paylaşımı şu şekilde;

“Alayköy’e gelip yerleşenlerin sayısı çok arttı. Kimin ne olduğu belli değil her kesimden insan doldu.

7 yaşındaki oğlum evin arkasındaki köpeğe mama vermek için çıktı. Orada köpekle biraz oynamak istedi. Bu esnada oraya gelen terbiyesiz oğlumu ‘Eve gel de konuşalım’ diyerek çağırdı.

Üstelik alkollü de. Çocuk gitmeyince sinirlenmiş… Çocuk korkudan eve geldi olanları anlattı. Beynimden kaynar sular döküldü… Konuşmaya gittim terbiyesize konuyu anlatınca şiddetlendi hemen. Ufak bir laf kavgasından sonra polisi aradım. Polisler gereğini yaptı, teşekkür ederim.

Çocuklarımızı devamlı tembihleyelim; biri çağırdığında gidilmemesi gerektiğini bilsinler. Hele de bu zamanda kimin ne olduğu belli değilken.”

Üç erkek bir evde kalıyor

Bu arada baba Öğüt, Diyalog’a da konuştu. Söz konusu şahsın 55 yaşında olduğunu ifade eden Kenan Öğüt, “Alayköy’e yeni geldiler. Üç erkek bir evde kalıyorlar. Hepsi inşaat işçisi… Çocuğum olanları anlatınca gidip, hesap sordum. Bana verecek cevap bulamadı. Polisi de aradım. Polis adamı ifadesini almak için karakola götürdü” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 14:06