Kuzeyde 25, güneyde 374 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 25, Güney Kıbrıs’ta ise 374 yeni vaka belirlendi, iki kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan toplam 4 bin 198 test sonucunda 15'i yerel 25 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Vakaların 11'i Lefkoşa, 3'ü Girne, 1'i Güzelyurt bölgesinden. 5 kişinin hava yoluyla ülkeye geldiği, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslılar olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi. Lefkoşa Değirmenlik'te 1, Dilekkaya'da 3, Yenikent'te 3, Surlariçi'nde 3 ve Kumsal'da 1; Girne Merkez'de 3; Güzelyurt Bostancı'da 1 vaka belirlendi.

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı 18, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 2.

Bir çocuğun test sonucu pozitif çıktı

Bu arada Atmosfer Eğitim Merkezi, eğitim verdikleri sınıflardan birinde bir çocuğun testinin, nenesinin bakıcısından kaynaklı pozitif çıktığını, ancak yalnızca sınıfındaki 8 çocukla ve öğretmeni ile temaslı olduğunu, sınıfı dışında kimseyle teması bulunmadığını açıkladı.

Sosyal medyada açıklama yapan Atmosfer Eğitim Merkezi yetkilileri, söz konusu çocuğun sınıfındaki tüm çocukların ve eğitimcilerinin testinin negatif olduğunu ve 15 gün ev karantinasında kalacaklarını bildirdi.

Sosyal medyada yer alan “okul panik halinde” haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Atmosfer Eğitim Merkezi yetkilileri, sağduyulu bir şekilde bakanlık yetkilileri ile istişare edip, tedbir aldıklarını, söz konusu sınıf dışında okulda eğitimin sürdüğünü vurguladı.

Açıklamada, okuldaki tüm öğretmenlerin PCR testlerinin düzenli yapıldığını ve tümünün de negatif olduğu kaydedildi.

Piyangolar Birimi bir hafta kapalı

Öte yandan Piyangolar Birimi’nin Lefkoşa’daki Merkez Ofisi’nde geçen Cuma günü tespit edilen iki pozitif vakadan sonra merkez ofisinin 15-19 Mart tarihleri arasında, bir hafta süre ile kapatıldığı duyuruldu. Birimden yapılan açıklamada bilet satışlarının ve şans oyunlarının şubelerden devam edeceğine vurgu yapılarak, aylık gerçekleştirilecek çekilişlerde herhangi bir aksama olmayacağı da belirtildi.

Dairede çalışan ve temaslı olan tüm personele test yapıldığı, birebir temaslı olan kişilerin karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, dairenin ilaçlamasının da tamamlandığı ve belirlenen süreye kadar hiçbir personelin daireye giriş yapmayacağı söylendi.

Güneyde yine can kaybı

Güney Kıbrıs'ta da son 24 saatte yapılan 41 bin 269 testle 374 yeni vaka belirlendi. Coronavirüs tedavisi gören 49 ve 88 yaşlarında 2 kişi hayatını kaybetti. Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 39 bin 651'e, salgından dolayı ölenlerin sayısı ise 240’a yükseldi.

Rum haber kaynaklarına tedavisi süren hastaların 37'sinin durumu ise kritik.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 12:05