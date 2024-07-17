Çalışma izinleri var

Güzelyurt’a bağlı Gayretköy’de bir şahsa ait tarla içerisinden 2 bin 500 adet baş sarımsak çalan Bangladeşli işçiler hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İşçiler dün mahkemeye çıkarılırken, Bostancı’da kaldıkları iş evinde yapılan aramada 28 kilo sarımsak bulunduğu belirtildi.

Mahkemeye, “ürün hırsızlığı ve mülke tecavüz” suçlamalarıyla çıkarılan zanlılar hakkındaki olgular aktarılarak, teminat talep edildi.

Polis, 1-8 Temmuz tarihleri arasında, Gayretköy’de bir şahsa ait tarla içerisine izinsiz olarak girilip mülke tecavüz edildikten sonra, toplanıp tarla içerisinde yığın hale getirilmiş olan toplam 2 bin 500 baş sarımsağın çalındığını söyledi. Polis memuru, yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen Asraful Islam, Monere Hossen, Monirul Islam, Raj Islam, Tofsır Mia, Ontar Mia, Neimur Rahman, Amit Hasan, Mohammad Ali, Rıan Mia, Jahanggir Hossen, Mostofa Miah, Masum Billah, Tanvir Miah ve Mubarak Mia’nın tutuklandığını belirtti. Polis, zanlıların işvereni H.T’nin sorumluluğunda bulunan Bostancı'daki işçi evlerinde yapılan aramada 28 kilo sarımsak tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlıların gönüllü ifade vererek, suçlarını kabul ettiklerini, soruşturmanın tamamlandığını ve tümünün çalışma izni bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların kişi başı 10 bin TL nakit teminat yatırmaları şartıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

