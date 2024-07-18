Bölge halkı çok eğlendi

11 Meşale Festivali, dolu dolu geçen dokuz günün ardından cumartesi akşamı gerçekleştirilen etkinliklerle sona erdi.

Festival, çeşitli etkinlikler ve gösterilerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Festivalin son günü, final gecesindeki etkinliklerle taçlandı ve katılımcılara hafızalarından silinmeyecek güzel anılar bıraktı.

Festival, hem yerel halktan hem de ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Festivalin final gecesi Digem Halk Dansları ekibinin sahneye çıkmasıyla başladı.

Ekibin sergilediği geleneksel dans performansları, izleyicilere kültürel bir şölen sundu ve büyük beğeni topladı.

Digem Halk Dansları'nın ardından sahne, Studio Euphoria'nın enerjik Zumba şovuna bırakıldı.

Nurcan Özatılgan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen bu performans, izleyicilere hareketli ve eğlenceli anlar yaşattı.

inamik koreografilerle izleyenleri adeta büyüleyen Zumba şovu, geceye damgasını vurdu.

Gecenin finalinde ise sahneye Reva çıktı.

Reva, sergilediği muhteşem performansla izleyicileri adeta büyüledi.

Repertuarındaki en sevilen şarkıları seslendiren grup, festivalin kapanış gecesine unutulmaz bir atmosfer kattı.

Sahnedeki enerjisi ve sahne şovuyla büyük alkış toplayan Reva, geceyi coşkuyla sonlandırdı.



Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2024, 09:49