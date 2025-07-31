Gençler örnek alınmalı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı aracılığıyla Dünya İlik Bankası donör arşivine kayıt olan Kamuran Avkan, Fadıl Korkmaz ve Ali Yılmaz, yaptıkları kök hücre bağışlarıyla üç hastaya umut oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre; kök hücre bağışı süreci düşünüldüğü kadar zorlayıcı değil. Bağışta bulunan donörler, bu sürecin kimseyi korkutmaması gerektiğini belirtti. Özellikle doku uyumu bulunan hastalar için bu bağışın hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Kemal Saraçoğlu Vakfı, uygun kriterlere sahip tüm bireyleri kök hücre donörü olmak üzere ka-yıt yaptırmaya çağırıyor. Bugüne kadar 104 Kıbrıslı Türk donörün tamamen gönüllü olarak ba-ğışta bulunduğu ve bunun sayesinde birçok hastaya ikinci bir yaşam şansı tanındığı kaydedildi.

Vakfın Koordinatör Yardımcısı Suzan Gürel, donörlüğün önemine dikkat çekerek, “2000 yılın-dan bu yana Karaiskakio Vakfı ile iş birliği içinde, 18-45 yaş arası, KKTC Kimlik Kartı sahibi ve daha önce örnek vermemiş sağlıklı bireylerden kan veya tükürük örnekleri alıyoruz. Bu ör-neklerle Dünya İlik Bankası’na donör kaydı yapılıyor. Hayatta olduğumuz sürece bir insana yeniden hayata başlama şansı verebilmek büyük bir onur. Bu eşsiz fırsatı değerlendirip koşulsuz bağışta bulunan tüm gönüllülere minnettarız.” dedi.

Hayati önem taşıyor

Kök hücre bağışı, özellikle lösemi ve kanser gibi ağır hastalıklarda hayati önem taşıyor. Bu ba-ğış sayesinde, doku uyumu olan hastalar için umut ışığı oluyor ve yaşamları kurtarılabiliyor.