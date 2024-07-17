Votkayı kaçırdı

Girne’de sarhoş bir vaziyette elinde bıçakla pansiyonu basan Rus uyruklu Aleksandr Sharshov dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının bıçakla pansiyonda çalışanları korkuttuğu, bir kapı ile masayı tekme atıp kırarak, 17 bin TL hasar verdiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 13 Temmuz 2024 tarihinde saat 03.45 sıralarında 338 promil alkol tesiri altında, elinde bıçakla Gine’de faaliyet gösteren bir pansiyon otel içerisine girerek, yüksek sesle anlamsız bir şekilde bağırıp çağırdığını söyledi.

Polis, zanlının elindeki meyve bıçağını korkutmak amacı ile resepsiyon bölümünde gelişi güzel sağa sola salladıktan sonra, ikinci katta bulunan 203 numaralı odanın kapısına ve dördüncü katta teras bölümünde bulunan tahta mamul masaya ayakları ile vurup kırdığını ve 17 bin TL’lik hasara uğrattığını açıkladı.

Polis memuru, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının 14 Temmuz’da tespit edilerek, tutuklandığını, meyve bıçağının emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının 14 Temmuz’da Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak soruşturma maksatlı aleyhinde 3 gün ek tutukluluk temin edildiğini, bu süre içerisinde olay yerine ait kamera görüntülerinin incelendiğini ve tanık ifadeleri temin edildiğini kaydetti.

Polis memuru, yapılan muhaceret soruşturmasında zanlının 12 Temmuz 2023 tarihinde adaya giriş yaptığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, Rus uyruklu zanlının adada bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Polisin ardından söz hakkı alan zanlı ise pişman olduğunu belirtti.

Mahkeme, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Zanlı ileride “kasti hasar, korkutmak amacıyla bıçak taşımak, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavır ve hareket” suçlarından yargılanacak.

