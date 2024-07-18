‘Olumlu gelişmeler var’

Fileleftheros gazetesi “Atina Ankara’da Değişim Görüyor… Annita’nın Yıldırım Ziyareti ve Mitsotakis İle Görüşmesi” başlıklı haberinde Rum Meclis Başkanı ve DİSİ lideri Annita Dimitriu’nun, Atina ziyaretiyle ilgili gelişmeleri aktardı.

Dimitriu ile Yunanistan Başbakanı Mitsotakis görüşmesinin odağını Kıbrıs sorununun oluşturduğunu kaydeden gazete edindiği bilgilere dayanarak Atina’nın, “halen yapıcı olmaktan uzak olsa da Türkiye’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili bütün tavrında değişiklikler kaydettiğini” yazdı.

Gazete Dimitriu’nun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile daha öncekilerde olduğu gibi son görüşmesinde de Kıbrıs sorununu gündeme getiren Mitsotakis'le görüşmesinden edindiği izlenimleri aktardı.

Buna göre, Atina “Türkiye’nin tavrında değişiklik görüyor ve Erdoğan’ın söylemlerinde, iki devlette ısrarın devam etmediğine dikkat çekiyor. Ancak Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlayabilmesi için daha adımlar atılması gerektiğini değerlendiriyor.

Dimitriu ayrıca gerek Yunanistan’ın gerekse Rum yönetiminin BM Genel Sekreteri’nin görüşünü söylemesini beklediği ve Atina’nın, eylül ayında New York’ta Genel Sekreter ile iki lider arasında gerçekleşecek temaslardan sonra olacakları önemli bulduğu izlenimini edindi.

Annita Dimitriu basına yaptığı açıklamada Mitsotakis ile “Kişisel Temsilci Maria Angela Holguin’in raporunu sunmasından sonra, BM Genel Sekreteri’nin vereceği kararlar ile açılması olası perspektiflerle" ilgili değerlendirme yaptıklarını da söyledi.

Dimitriu Yunanistan’ın adayı “yeniden birleştirecek, işgale, taksime ve yabancı garantilerine son verecek BM kararları zemininde bir çözüm bulma” çabalarında her zaman en büyük dayanakları olduğunu, olmaya devam edeceğini” de söyledi.

Habere göre Dimitriu yıldırım ziyareti çerçevesinde Atina’daki ilk görüşmesini Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias ile yaptı. Dendias ile “bölgedeki gelişmeler ve özellikle tırmanan çatışmalar ışığı altında ülkelerinin (Güney Kıbrıs ve Yunanistan) savunma ve güvenliğinin takviye edilmesi gereğini” ele aldıklarını söyleyen Dimitriu “Yunanistan’ın ve Kıbrıs’ın Türk saldırganlığını önleme politikalarını uygulama kabiliyetine sahip olduğunu vurguladık.” dedi.