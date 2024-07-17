100 metrede yakalandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Sakarya Mahallesi’nde önceki gün hareketli dakikalar yaşandı. Aldığı ihbarla bölgeye giden Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, zanlı Metin Kocadal’ı yaya olarak tespit etti. Polisi karşısında gören Metin Kocadal, bölgede bulunan bir işyerine koştu, elindeki paketi işyerine bırakarak, arka kapıdan koşarak kaçmaya başladı. Kovalamaca 100 metre sürerken, polis tarafından alıkonulan zanlı, konu işyerine geri getirilerek, bıraktığı paket kontrol edildi, 10 adet, toplamda 70 gram ağırlığında, uyuşturuculu a4 kağıdı bulunarak emare alındı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 15 Temmuz’da, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve Sakarya Mahallesi’nde dolaştığı yönünde bilgi aldıklarını söyledi. Zanlının, 15.30 sıralarında bölgede yaya olarak tespit edildiğini belirten polis, zanlının polisi görünce bölgede bulunan bir işyerine koşarak girdiğini ve elindeki paketi bıraktıktan sonra, konu işyerinin arka kapısından koşarak kaçmaya başladığını anlattı. Zanlının 100 metre ileride yakalanarak alıkonulduğunu ve konu işyerine dönüldüğünü aktaran polis, işyerine atmış olduğu pakette yapılan kontrolde, toplam ağırlığı 70 gram olan, 10 adet a4 büyüklüğünde, sentetik cannabinoid türü uyuşturuculu kağıt ele geçirdiklerini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.