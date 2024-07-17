Miktar artabilir

Girne'de bir turizm acentesinde genel müdür olarak çalışan Kerem Çağlayan, bir müşteriden aldığı 76 bin 935 TL parayı çaldığı gerekçesiyle tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının şirketten alacağı olduğu için parayı çaldığını söylediği açıklandı.

Girne Adli Şubede yapan polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, Girne'de bir turizm acentesinde genel müdür olarak çalışan zanlının 2 Mayıs 2024 tarihinde

tatil yapmak amacı ile bir otele gelen Türkiye'de sakin A.E.’den almış olduğu konaklama ücreti olan 76 bin 935 TL nakit parayı şirkete teslim etmeyerek, çaldığını söyledi.

Polis, şikayetin 15 Temmuz 2024 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklandığın belirtti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde 76 bin 935 TL’yi şirketten alacağı olduğundan dolayı çaldığını ve bu paranın da hesabından düşülmesi amacıyla iş yerine bilgi verdiğini söylediğini aktardı.

Polis, işverenin çalınan miktarın daha çok olacağından bahsettiğini, zanlının da iddiaları olduğunu ve tüm bunların araştırılması gerektiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi onayladı.

