Tamamen yenilendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi’ni yenileyerek, özel huzurevleriyle rekabet edecek modern ve çağdaş bir yapıya dönüştürdüklerini açıkladı. Gardiyanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesindeki Kalkanlı Yaşam Evi’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yaşlılarla ve basınla burada öğle yemeği de yiyen Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi’nin kapılarının herkese açık olduğunu söyledi. Yaklaşık iki yıl önce göreve geldiğinde masasında önceden yazılmış bir not bulduğunu, o notta Kalkanlı Yaşam Evi’nin içler acısı durumunun anlatıldığını belirten Gardiyanoğlu, ilk resmi ziyaretini buraya yaptığını söyledi.

50’nci kez ziyaret etti

İlk karşılaştırdığı manzaranın kendisini ne kadar üzüp şaşırttığını da paylaşan Sadık Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi'nin o zaman klimaların çalışmadığı, suların akmadığı, bahçesi otlarla bürülü, kokudan içeriye girilemeyen bir yer olduğunu kaydetti. Empati ve vicdanla yaklaştığı Kalkanlı Yaşam Evi’ne belki de 50’nci kez geldiğini söyleyen Gardiyanoğlu, görmeden, dokunmadan, yerinde incelemeden sıkıntılara çare bulunamayacağını ifade etti. Alt yapısı güçlendirilen Kalkanlı Yaşam Evi’nde şimdi tüm odalarda sıcak-soğuk su erişimi olduğunu, klimaların çalıştığını, mefruşatın yenilendiğini, odaların revize edildiğini, çevre düzenlemesinin yapıldığını kaydeden Bakan Gardiyanoğlu, tüm iyileştirmelerin ve yatırımların bağış yoluyla yapıldığını, merkezin para değil sadece bağış kabul ettiğini söyledi. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK), Güzelyurt Belediyesi ile diğer kurumlar ve gönüllülere Yaşam Evi'ne verdikleri destek için teşekkür eden Gardiyanoğlu, burasının ev gibi olması, öyle hissedilebilmesi için çalışıldığını söyledi.

Mehmet İslamoğlu’nun adı sinema salonuna verildi

Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi’nde hizmete giren sinema ve eğitim salonuna orada yaşayan ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden müzisyen Mehmet İslamoğlu’nun adının verildiğini de söyledi.

Üçüncü kat da açılacak

Gardiyanoğlu ,yaklaşık 8.5 milyon TL’lik bir yatırımla, 2026 yılında Yaşam Evi’nin üçüncü katının da açılacağını ve böylece yaşlı bakımında devletin kapasitesinin büyük ölçüde artacağını belirtti. Gardiyanoğlu, “Bu sayede, uzun süredir tartışılan devletin yaşlı bakımında yetersizliği konusu tamamen tarihe karışacak” dedi. Bakan ayrıca, ihalelerle ilgili yaşanan bürokratik engellere de değindi. Temizlik personeli için açılan ihalenin Rekabet Kurulu tarafından durdurulduğunu ve bunun gibi aksaklıkların sosyal hizmetlere zarar verdiğini söyledi. Benzer şekilde Demirhan Engelsiz Yaşam Evi’nde engelliler için 24 saat hizmet verecek bölümün açılışının da ihalelerin gecikmesi nedeniyle ertelendiğini belirtti. Gardiyanoğlu, son olarak, Kalkanlı Yaşam Evi’ne yerleşim için vatandaşların ikamet ettikleri bölgedeki Sosyal Hizmetler Dairesi ya da birimine başvurmaları gerektiği ve yönlendirme işlemlerinin burada yapıldığı bilgisini verdi.

