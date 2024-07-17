Şok baskın

Girne’de dün sabaha karşı gerçekleştirilen operasyon kapsamında Görkem Güzelyurt’a ait Range Rover araçta bulunan Rayban marka gözlük kılıfının içerisinde satışa hazır kokain bulundu. Zanlının evinde ise uyuşturucunun yanı sıra öğütücü ve hassas terazi ele geçirildi.

Tutuklanan zanlı, dün "kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu " suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Polis, alınan bilgi üzerine, 16 Temmuz 2024 tarihinde, saat 01.45 sıralarında Girne'de faaliyet gösteren bir işletmenin önünde park halinde bulunan zanlıya ait MK 400 plakalı Range Rover marka aracının içerisinde yapılan aramada Rayban marka gözlük kutusu içerisinde 4 paket satışa hazır halde 2.5 gram ağırlığında kokain bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, aynı gün evinde arama yapıldığını ve 4 gram daha kokain türü,

2 adet öğütücü içerisinde yaklaşık 0.5 gram hintkeneviri ve bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, alınacak ifadeler olduğunu, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

