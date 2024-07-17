Yurt dışına çıkışı yasaklandı

Gönyeli’de yaşayan bir şahsın evinden çaldığı anahtarla park halindeki aracı sürüp götürdüğü iddia edilen Abdullah Ay hakkındaki soruşturma tamamlandı .

Zanlı dün “mal sahibinden izinsiz araç kullanma ve hırsızlık” suçlamalarıyla yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının izinsiz aldığı araca hasar verdiği belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 16 Haziran 2024 tarihinde Gönyeli'de C.A.’ya ait ikametgahta bulunduğu sırada kilitli odasının kapısını açıp içeriye girdikten sonra KY 795 plakalı Pejo 307 marka aracın anahtarını çaldığını söyledi. Polis, zanlının evin önünde park halinde bulunan aracı izinsiz alıp sürerek oradan ayrıldığını belirtti.

Polis, olayın 12 Temmuz 2024 tarihinde bildirildiğini, yapılan soruşturmada aracın Gazimağusa’da terk edilmiş, arızalı ve hasarlı şekilde tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının 12 Temmuz tarihinde tutuklandığını, 13 Temmuz’da mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını anımsattı.

Polis, zanlının davasını kabul ederek, “Kapı açıktı, içeri girip, anahtarı aldım” dediğini aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, 7 bin TL nakdi teminat yatırmasına, bir kefilin 350 bin TL'lik kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispatı vücutta bulunması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

