Affedilmez bir ihanet

Suna ERDEN

Fiziksel engelli olan 23 yaşındaki Batuhan Ulugünal, bu özel durumunu kullanarak Taşucu-Girne arasında defalarca uyuşturucu kuryeliği yaptı.

Ulugünal, annesi Müjde Taşer’le birlikte 8’inci denemede yakalandı. Polisin Girne Turizm Limanında gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, tekerlekli sandalyenin akü kutusu içine gizlenmiş bir kilo Metamfetamin türü uyuşturucunun yanı sıra 3 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İnsanlık adına ağır bir suç işleyen ana ile oğlunun polise önemli itiraflarda bulunduğu ve 2023 yılında Kuzey Kıbrıs’a 25 kilo uyuşturucu soktuklarına ilişkin bilgilerin elde edildiği haber verildi. Mahkeme emriyle 3 günlüğüne tutuklanan zanlıların ağır bir suç işledikleri ve bu tür suçların ağır cezaya havale edildiği belirtildi.

Akü kutusuna sakladı

Türkiye, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’ta organize olan uyuşturucu tacirlerinin kuryeliğini yapan zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlıların 15 Temmuz 2024 tarihinde saat 08.30 sıralarında, Girne Turizm Limanı’nda yakalandıklarını belirtti.

Polis, limanda yapılan Nokta Operasyonu kapsamında, Batuhan Ulugünal’ın kullanımındaki akülü tekerlekli sandalye içinde 3 adet Glock marka 9 mm çapında tabanca, 3 adet boş şarjör, 30 adet 9 mm çapında canlı mermi, 2 ayrı paket halinde bir kilo ağırlığında Methamphetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini kaydetti. Polis, her iki zanlının da suçüstü yakalandığını, aynı gün Narkotik Şubede görevli bir ekip tarafından Girne Şht. Mehmet Kurt Sokakta bulunan ikametgahlarında arama yapıldığını söyledi. Polis memuru, yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini açıkladı.

7 kez uyuşturucu getirdiler

Polis memuru, zanlıların bir kişinin yönlendirmesi ile tabanca ve uyuşturucuyu Mersin- Taşucu’ndan teslim aldıklarını ayrıca farklı tarihlerde 7 kez daha uyuşturucu getirdiklerini söylediklerini kaydetti. Polis, zanlıların 2023-2024 tarihleri arasında ülkeye 25 kilo uyuşturucu soktuklarına dair bilgi aldıklarını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs, incelenecek kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.