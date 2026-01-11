Gerekli aşılar temin edildi

Havaların iyice soğumasıyla grip vakalarında artış olurken, hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, artan vakalar nedeniyle sağlık çalışanlarının zorlandığını söylerken, Sağlık Bakanlığı da grip aşılarının temin edilerek talep eden vatandaşlara sağlık merkezlerinde uygulanmaya devam ettiğini, aşılama hizmetinin planlandığı şekilde sürdüğünü duyurdu.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, Girne Akçiçek Hastanesi’nden edinilen güncel bilgiler doğrultusunda son günlerde acil servislere başvuran hastaların önemli bir bölümünün grip (Influenza A) tanısı alan vakalardan oluştuğunu açıkladı.

Özgöçmen, birlik adına yayınladığı yazılı açıklamada, bu durumun, hâlihazırda yoğun ve zorlayıcı koşullar altında görev yapan acil servislerdeki hemşireler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının iş yükünü ciddi biçimde artırdığını, sağlık hizmeti sunumunu zorlaştırdığını ve çalışanların fiziksel ile psikolojik açıdan yıpranmasına neden olduğunu kaydetti.

Acil servislerde yaşanan bu yoğunluğun, diğer acil hastaların zamanında ve etkin sağlık hizmetine erişiminde gecikmelere yol açabilecek nitelikte olduğunu belirten Özgöçmen, “Bu çerçevede, Influenza A vakalarındaki artışın resmî olarak değerlendirmeye alınmasının, gerekli görülmesi hâlinde koruyucu halk sağlığı önlemlerinin yeniden gündeme getirilmesinin ve farkındalık çalışmalarının yapılmasının büyük önem taşıdığı kanaatindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Değerlendirme toplantısı yapıldı

Bakanlıkta dün gerçekleştirilen Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantısında mevsimsel influenza (grip) ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında grip vakalarının kış mevsiminde artış gösterdiği ve bu artışın dünya genelindeki seyirle paralel olduğu ifade edildi.

Açıklamada, arıca grip hastalığının özellikle risk gruplarında ağır seyredebileceği, hastane yatışlarına ve iş gücü kayıplarına yol açabileceği vurgulandı.

Kimlere önerilir…

Bakanlık, grip aşısının 6 ay ve üzerindeki bireylere yıllık olarak uygulanmasının önerildiğini, özellikle küçük çocuklar, 50 yaş üstü bireyler, gebeler, astım, KOAH gibi kronik hastalığı bulunanlar, 6 ay – 4 yaş arası çocuklar (özellikle 2 yaş altı), kardiyovasküler hastalıklar (hipertansiyon tek başına hariç), böbrek ve karaciğer hastalıkları, kan hastalıkları (orak hücreli anemi dâhil), endokrin hastalıklar (diyabet gibi), metabolik hastalıklar, nörolojik ve nörogelişimsel hastalıklar, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler (kanser hastaları, uzun süreli steroid kullananlar, HIV vb., 19 yaş altı olup uzun süreli aspirin tedavisi alanlar, morbid obez (VKİ >40) ve sağlık çalışanlarının, risk grubundaki kişilere sağlık hizmeti verenler ve aynı evde yaşayanların aşı yaptırmasının büyük önem taşıdığını bildirdi.

Uyarı ve önlemler…

Açıklamada ayrıca, üst solunum yolu şikâyeti olan kişilerin kalabalık ortamlarda maske takmaları, risk grubundaki vatandaşların (65 yaş üstü kişiler, altta yatan akciğer, böbrek, nöroloji hastalığı olanlar, uzun süre bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişiler, diyabet hastaları, HIV hastaları, 5 yaş altı çocuklar) enfeksiyon durumunda test yaptırarak en kısa sürede tedaviye başlamaları ve kişisel hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerektiği hatırlatıldı.