İhbar ele verdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir eve baskın yapan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 10 gram hintkeneviri, bir gram metamfetamin ve 37 adet sentetik cannabinoid içeren A4 kağıdı ele geçirdi. Mesele kapsamında 49 yaşındaki A.K. tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Sadi Sadisönmez, 9 Ocak’ta zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve evine baskın yaptıklarını söyledi. Evde yapılan arama sonucunda 10 gram hintkeneviri, bir gram metamfetamin ve 37 adet sentetik cannabinoid içeren A4 kağıdı ele geçirdiklerini açıklayan polis, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

