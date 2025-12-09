Geri adım atılmayacak

Gazimağusa Gelir ve Vergi Dairesi ile Motorlu Araçlar Birimi’nde görev yapan sendikalar, personel ek-sikliği ve altyapı sorunlarının çözülmemesi gerekçesiyle uyarı grevi düzenledi. Sendikalar, personel eksikliği, yapısal sorunlar, altyapı eksikliği ve binanın işlevselliği gibi problemler çözülene kadar geri adım atmayacaklarını duyurdu.

Dün sabah 08.00–11.00 saatleri arasında gerçekleştirilen grev sırasında Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) temsilcileri, Daire önünde basın açıklaması yaparak sorunların acilen çözülmesini talep etti.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan, Gelir ve Vergi Dairesi’nin ülke için çok önemli bir kurum olduğunu vur-guladı ve burada görev yapan personelin moralsiz, motivasyonsuz ve huzursuz bir şekilde işlerini yü-rütmeye çalıştığını ifade etti.

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise halkın daha sağlıklı ve iyi koşullarda hizmet alması için gerekli yatırımların yapılmadığını söyledi.

Serdaroğlu, yaşanan sorunlara halkın ve sendikaların sessiz kalmayacağını belirterek, “Bu film bitti.” ifadesiyle hükümete uyarıda bulundu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da hükümetin ülkeye faydalı bir katkı sunmadığını öne sürerek, son beş yıl içinde ülkenin geriye gittiğini savundu. Bengihan, grevlerinin sonuç alıncaya kadar devam ede-ceğini ve amaçlarının hükümete görevlerini hatırlatmak olduğunu açıkladı.