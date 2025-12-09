İlgiyle izlendi

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi (SAM) dans öğrencileri, “Zaman İçinde Bir Dans Gösterisi-Yüzyıllar Boyu Dans” temasıyla gösteri düzenledi.

Belediyeden verilen bilgiye göre; Güliz Gözügüzel ile Oleg Manukovskiy’in eğitmenliğinde gösteriye hazırlanan çocuklar ve gençler, cumartesi akşamı Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sahneye çıktı.

Cem Aykut’un seslendirdiği, İdil Geliç ile Burçin Canateş’in videograf yönetmenliğini yaptığı videolarla da her bir dansın tarihsel gelişimi izleyicilere anlatıldı.

