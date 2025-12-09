Mersin’e götürecekti

Suna ERDEN

Gönyeli’de çalıştığı iş yerinden elektronik sigara tütünü çalmakla suçlanan 31 yaşındaki M.K. ciddi şekilde darp edildi.

Gönyeli’de bir markette çalışan zanlı M.K. başka bir işyerine götürmek üzere kendisine teslim edilen toplam 230 karton elektronik sigara tütününü, söz konusu işyerine teslim etmeyerek çaldı.

Olayın ardından Girne’de saat 21.00 sıralarında, M.M.Y.(E-19), M.Y.(E-24) ve İ.G.(E-46) bir taraf olup, çalıştığı iş yerinden elektronik sigara tütünü çaldığı gerekçesiyle M.K’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurarak ciddi şekilde darp etti. M.K.’nin burun kemiği kırıldı, sağ el işaret parmağı çatladı.

Girne’de darp edildiği esnada tespit edilerek, tutuklanan M.K. tedavisinin ardından Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hırsızlık yapmadığını öne sürerek, sigaraların kaçak yolla Türkiye’ye götürmesi için iş yeri tarafından kendisine verildiğini, yapmayınca darp edildiğini iddia etti.

Sigara tütünü çaldığı iddia ediliyor

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada olguları aktaran polis, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir off licence markette çalışan M.K.’nin 7 Aralık 2025 tarihinde başka bir işyerine götürmek üzere kendisine teslim edilen toplam 230 karton elektronik sigarayı çaldığını söyledi. Polis, zanlının sigaraları teslim etmemesi üzerine yapılan şikayet üzerine Girne’de tespit edilerek tutuklandığını aktardı.

Polis, Terea marka 230 adet sigaranın toplam değerinin 230 bin TL olduğunu beyan etti. Polis, zanlının kullanımındaki araçta yapılan aramada 130 adet sigaranın bulunduğunu kaydetti. Kalan 100 adet sigaranın bulunamadığını ve bu emarelerin arandığını belirten polis, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, alınacak ifadeler ile incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu ifade etti. Polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Suçlamaları reddetti

Zanlı duruşmada söz alarak kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Zanlı, sigaraların kaçak yolla Türkiye’ye götürülmesi amacıyla iş yeri tarafından kendisine verildiğini, kendisine ve aracına bilet kesildiğini iddia etti. Zanlı, talimatlara uymaması üzerine bazı kişilerin Girne’ye gelerek kendisini darp ettiğini öne sürdü. Zanlı, “Sirkat suçlamalarını kabul etmiyorum, dediklerini yapmadım diye kendileri uydurdular” dedi.

Mahkeme; hem şikâyetçi tarafların hem de zanlının ileri sürdüğü hususların kapsamlı şekilde araştırılmasına imkân sağlamak amacıyla talep edilen üç günlük tutukluluk süresini onayladı.

M.K.’yi darp edenler de tutuklandı

Girne’de yaşanan darp ve vahim zarar olayı nedeniyle tutuklanan M.M.Y. (E-19), M.Y. (E-24) ve İ.G. (E-46) Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis, saat 21.00 sıralarında Uğur Mumcu Caddesi üzerinde zanlıların bir taraf olup, çalıştığı iş yerinden elektronik sigara tütünü çaldığı gerekçesiyle M.K. ile tartıştıklarını, bu tartışmanın akabinde M.K.’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiklerini söyledi.

Polis memuru; darp sonucunda M.K.’nin burun kemiğinin kırıldığını, ayrıca sağ el işaret parmağında çatlak meydana geldiğini tespit ettiklerini ifade etti.

Polis, olayın ihbar edilmesi üzerine derhal soruşturma başlatıldığını, zanlıların aynı gece tespit edilerek tutuklandığını beyan etti. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlıları tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bıraktı.