Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi’ne katıldı.

Tuğlu zirve süresince ulusal ve uluslararası kadın liderlerle bir araya gelerek yerel yönetimler, iklim politikaları, sürdürülebilir kalkınma, kadın üretimi ve kırsal dönüşüm konularında görüşmeler gerçekleştirdi.

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelen Tuğlu, belediyenin kadın üretim atölyesinde emekçi kadınlar tarafından hazırlanan bolluğun, gücün, yeniden doğuşun ve İstanbul’un simgesi olan lale çiçeğinin işlendiği el sanatı eserini Erdoğan’a takdim etti.

Zirvede konuşma yapan Fatma Çimen Tuğlu, 36 yıl aradan sonra seçilen KKTC’nin tek kadın belediye başkanı olarak sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, kadın üretimi ve yerel kalkınma alanlarında KKTC’nin tutumunu anlattı.

Kadın liderliğinin önemine dikkat çeken Tuğlu, “Kadın liderler yalnızca yöneten değil; geleceği birlikte inşa eden güçlü paydaşlardır. Kadınla yükselen şehirler, geleceğimizi şekillendiren en güçlü ilham kaynağımız olacaktır” dedi.

İş birlikleri ve projeler ele alındı

Belediye açıklamasında, zirve boyunca yapılan görüşmelerde; kadın üretim kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir su ve enerji yönetimi, yerli ve doğal üretim, turizm ve kültürel kalkınma projeleri ile yerel yönetimlerde kadın liderliğinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve ağ çalışmaları konularının ele alındığı belirtildi.

Zirvenin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Tuğlu, belediyenin iklim uyumu, çevre yönetimi, kadın üretimi, kırsal kalkınma ve kültürel sürdürülebilirlik alanlarında yürüttüğü çalışmaların uluslararası vizyonla örtüştüğünü ifade ederek, “KKTC’yi bu önemli platformda temsil etmekten onur duydum” dedi.

