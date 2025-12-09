Polise gidin

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 205 milyar 800 milyon TL gider ve 180 milyar 6 milyon TL gelir öngörülen 2026 yılı bütçesini görüşmeye başladı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli 25 milyarlık bütçe açığını eleştirirken, Maliye Bakanı Özdemir Berova bütçede ortaya çıkan 25 milyar 200 milyon liralık açığın yönetilebilir seviyede olduğunu söyledi.

Bütçe üzerine konuşmalar yapılırken CTP Milletvekili Devrim Barçın yolsuzluk ve rüşvet iddialarından söz edince, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz "Elinde belge, bilgi varsa polise git" diyerek tepkisini dile getirdi.

Başbakan Ünal Üstel ise “Birileri uygulamada hata yaptı ise soruşturma vardır. Yargıya intikali vardır. Kimseye ayrıcalık yapmadık, yapmayacağız." dedi.

Berova: Topluma güven vermeyi hedefliyoruz

Maliye Bakanı Özdemir Berova, bütçenin ekonomik istikrarı güçlendirmeyi ve topluma güven vermeyi hedeflediğini belirtti. Yerel yönetimlere ayrılan kaynağın yüzde 46,9 artırıldığını söyleyen Berova, bunun vatandaşın yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlayacağını kaydetti.

Berova, bütçeyi “umut, toparlanma ve dönüşüm” ekseninde hazırladıklarını ifade ederek, kamu maliyesinde disiplinin sürdürüleceğini ve vergi adaletini güçlendiren uygulamalarla gelirlerin artırılacağını vurguladı. 205,8 milyar TL gider ve 180,6 milyar TL gelir öngörülen bütçede ortaya çıkan 25,2 milyar TL’lik açığın yönetilebilir seviyede olduğunu belirtti. Açığın önümüzdeki yıllarda kademeli olarak azaltılmasının hedeflendiğini söyledi.

Bakan Berova, vergi adaleti, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve dijital denetim sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik adımları sıralayarak, “Adil, sade ve anlaşılır bir vergi düzeni kuruyoruz.” dedi.

Maliye Bakanı, 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi’nin ülkeye güç, bereket ve huzur getirmesini diledi.

İncirli: Sayın Bakan hangi güvenden söz ediyorsunuz

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla İncirli, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın sunuş konuşmasını gerçeklerden uzak bir değerlendirme olarak niteleyerek, “Konuşmanızı ileri derecede yapay ve gerçekten kopuk olarak görüyoruz” dedi.

Kayıt dışılığın giderek artan bir sorun olduğunu dile getiren İncirli, “Kayıt dışılık sizin döneminizde giderek büyüyen bir canavar halindedir” dedi. Halkın yolsuzluk ve rüşvet iddiaları nedeniyle güven bunalımı içerisinde olduğunu söyleyen İncirli, “Sayın Bakan hangi güvenden söz ediyorsunuz” diye sordu. İncirli, söylenenlerle, yapılanların birbirini tutmadığını kaydetti.

“2025 yılını borçlanarak, geçirdiniz. Sürekli borçlandınız” diyen İncirli, faizlerin halka yüklendiğini söyledi. “2026 yılında dört kişilik bir evden 120 bin TL sadece bu faizler için gidecek” diyen İncirli, “Nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz?” diye sordu.

“Denk bütçe diye yola çıktınız, vardığımız yere bakın. 26 milyar TL’lik tarihi rekor bir açık ve 10 milyar TL’lik borç faizi ödemesi” diyen İncirli, CTP iktidarında borçların hızlıca kapatılacağını söyledi.

Üstel: Hiçbir şeyi örtme gibi bir girişimimiz olmadı

Başbakan Ünal Üstel, soruşturma başlatılan bürokratlara ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Üstel, “Hiçbir şeyi örtme gibi bir girişimimiz olmadı. Biz hukuk devletine inanan bir hükümetiz.” dedi. Üstel, uygulamada yapılan hataların “kişiler” tarafından yapıldığına dikkat çekerek, soruşturma sürecine saygı duyduklarını, kimseye herhangi bir ayrımcılık yapmadıklarını ifade etti. Üstel, şunları söyledi:

“Bazı sıkıntılar yaşanabilir. Bunların farkındayız. Hiçbir şeyi örtme gibi bir girişimimiz olmadı. Biz hukuk devletine inanan bir hükümetiz. Eğer birileri uygulamada bir hata yaptıysa soruşturma sürecine saygı duyarız, yargıya intikalini sağlarız. Bu ülkede hiç kimseye herhangi bir ayrıcalık yapmadık, yapmayacağız.”

Varsa gereğini yapın

Kişiler üzerinden siyasi partilerin yıpratılmasını doğru bulmadığını söyleyen Üstel, polis teşkilatına “varsa gereğini yapın.” dediklerini kaydetti. Teşkilata yaptıkları destek ve yatırımları anımsatan Üstel, “Hiçbir hükümet döneminde bu kadar güçlendirilmedi.”

Barçın: Bunun karşılığı yargıda verilecektir

CTP Milletvekili Devrim Barçın ise, “hükümet sıralarından bütçeyle ilgili La Fontaine’den masallar dinledikleri” eleştirisinde bulunarak, rakam ifade edilmeden bütçe açılış konuşması yapıldığını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel’in yolsuzluk iddialarıyla ilgili Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Bunun karşılığı yargıda verilecektir. Konuşma yeri burası değildir” dediğini dile getiren Barçın, yolsuzluk iddialarının gerçekleşebilmesi için yürütme koltuğunda oturanların imzası gerektiğini ve o işlemler yapılıyorsa konuşma özgürlüklerinin kısıtlanamayacağını kaydetti.

Oğuz: Konuşup, kahramanlığa gerek yok

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise yerinden söz alarak, suç ispatlanana kadar herkesin masumiyet karinesine uyulması gerektiğini belirtti. Oğuz, “Konuşup, kahramanlığa gerek yok… Halk adına senden rica ediyorum elindeki belgeleri polise ver” dedi.

Barçın ise konuşmasına devam ederek, “Evet masumiyet karinesi vardır, yargı önünde suçu ispatlanana kadar herkes masumdur” dedi. Usulsüz ve yolsuzluğun ispatlı olduğu noktada hesabını soracağını kaydeden Barçın, “Yargıya intikal etmiş hususlarla ilgili konuşacağım demedim, benim konuşacağım bütçeye yöneliktir” dedi. Barçın, bütçede tespit ettikleri usulsüzlükleri tek tek konuşacağını yineledi.

Şahali: İstifa etmeyen şerefsizdir

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise “Masumiyet karinesi elbette önemlidir ama benim Merkezi İhale Komisyonu Başkanım rüşvet almaktan dolayı tahkikat altında olacak ve Maliye Bakanı gıkını çıkarmayacak. İstifa etmeyen şerefsizdir." diye konuştu.

Arıklı: Suçu ispat edilene kadar herkes masumdur

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, konuşmacıların tamamına yakının tutuklamalarla ilgili sert ifadeler kullandığını söyledi. Arıklı, KKTC’nin bir hukuk devleti olduğunu, masumiyet karinesinin de çok önemli olduğunu belirtti. Arıklı, "İddialar var, polisin soruşturmaları ve tutuklamalar var. Sosyal medyanın linç kültürüne kapılıp, Meclis’te masumiyet karinesini çiğnerseniz ayıp edersiniz” dedi. Bir milletvekilinin oğlunun Güney Kıbrıs’ta tutuklandığı günlerde böyle sert eleştirilerde bulunulduğunu anımsatan Arıklı, tüm ağır ifadelere rağmen gencin beraat ettiğini, hakkında suçlama dahi yapılmadığını söyledi. Arıklı, “Suçu ispat edilene kadar herkes masumdur. Bu nedenle Meclis’te kullanacağımız dile ve üsluba dikkat etmeliyiz.” dedi.

Konuşmaların ardından tasarının bütünü üzerindeki genel görüşme tamamlandı ve Cumhurbaşkanlığı bütçesi Meclis’te oy birliğiyle kabul edildi.