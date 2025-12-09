Kriz masası kurulmalı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Oda Meclisi, yılın son toplantısını gerçekleştirerek hem geride kalan dönemi hem de gelecek yıla ilişkin beklenti ve sorunları ele aldı. Oda tarafından yapılan açıklamaya göre; sektör ve bölge temsilcileri toplantıda hayat pahalılığına ve idari zafiyete dikkat çekti. Temsilciler, gerekli önlemler alınmadığı takdirde gelecek yılın daha da sıkıntılı geçeceğini belirtti. Ekonomik ve sosyal sorunlara karşı tüm kesimlerin güven duyabileceği etkin bir kriz masası kurulmasının şart olduğu kaydedildi.

Toplantıda Güzelyurt bölgesindeki öğrenci sayısındaki düşüş, narenciye ürünlerinin dalında kalması ve artan pahalılık nedeniyle ekonomik hareketliliğin neredeyse durma noktasına geldiği ifade edildi. Lefkoşa ve Gazimağusa Suriçi bölgelerinin Güney Kıbrıs’ın rekabetine karşı güç kaybettiği, sanayi bölgelerinin ise artan maliyetler nedeniyle ayakta kalmakta zorlandığı dile getirildi. İnşaat sektöründeki gerilemenin de ekonomik tabloyu olumsuz etkilediği vurgulandı.

Oda temsilcileri, toplantı sonunda çeşitli karar tasarılarını oy birliğiyle onayladı. Türk Lirası kullanımı ve artan vergilerin enflasyonu tetiklediği, bu durumun ciddi bir ekonomik daralma riski oluşturduğu belirtilerek her türlü harç, ceza ve vergi düzenlemesinde asgari ücret artışının baz alınmasına son verilmesi talep edildi. Ay sonunda sona erecek sosyal sigorta prim desteğinin devam etmesi gerektiği ifade edildi.

Toplantıda ayrıca temel gıda ürünlerinin ucuzlatılmasının zorunluluk haline geldiği belirtildi. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir ve ücretsiz sunulması gerektiği vurgulandı. Toplu ulaşım sistemine geçiş için toplumun tüm kesimlerini kapsayan samimi bir seferberlik başlatılması gerektiği ifade edilirken, ekonomik ve sosyal sorunlara karşı tüm kesimlerin güven duyabileceği etkin bir kriz masası kurulmasının şart olduğu kaydedildi.

