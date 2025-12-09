Özersay online casino izinlerini eleştirdi: çok büyük yanlış

Kuzey Kıbrıs’ta şans oyunları ve bahisler, iki ayrı yasa ile düzenleniyor. Casinolar içerisinde oynanan oyunlar Şans Oyunları Yasası kapsamında izne tabi tutulurken, futbol, at yarışı ve köpek yarışı gibi bahisler Beden Eğitimi ve Spor Yasası ile düzenleniyor. Yasalar, bahis ve şans oyunlarının sınırlarını açık biçimde çiziyor.

Ancak Bakanlar Kurulu, hukuka aykırı bir karar alarak online casinoların önünü açtı. Karar, müşterek bahisleri ve online bahis sitelerini düzenleyen Beden Eğitimi ve Spor Yasası üzerine alındı. Bu adım, online bet sitelerine casinolarda oynatılan oyunları sanal ortamda oynatma hakkı tanıyor.

Kararın 3 Aralık’ta Resmî Gazete’de yayımlandığı belirtilirken, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nun online casinolarla ilgili kararını eleştirerek, adımın hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Özersay, Kuzey Kıbrıs’ta bahis ve şans oyunlarının iki ayrı yasa ile düzenlendiğini hatırlattı. Özersay, şans oyunlarının casinolarda oynandığını ve Şans Oyunları Yasasıyla düzenlendiğini, bahis ve müşterek bahislerin ise Beden Eğitimi ve Spor Yasası kapsamında olduğunu vurguladı.

Özersay, “Beden Eğitimi Ve Spor Yasası diyor ki casino işletme izni olan casinolar içerisinde oynatılan şans oyunları, müşterek bahisin dışındadır.

Şans oyunları yasasına bakıldığında ise elektronik ortamda oyun oynanmasının yasak olduğu belirtiliyor. Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar, bu ayrımı görmezden gelerek yasaya aykırı bir uygulama başlatıyor” dedi.

Amaç rant sağlamak

Özersay, kararın temel amacının belirli kişilere avantaj sağlamak olduğunu ifade etti. Özersay, “Bahis izinleri üzerinden sanal ortamda casinolar açılacak ve birilerine kıyak geçilecek. Yasa açık olmasına rağmen Bakanlar Kurulu, yasa dışı bir adım attı. Bu kapı aralanırsa denetim imkânsız hâle gelecek. Pandemi döneminde online oyunlarda yaşanan sorunlar bunun örneğidir. Devlet gelirleri düşecek, ülkeye gelen turist sayısı azalacak. Havalimanı, restoran ve birçok sektör etkilenecek. İnsanlar, fiziki olarak gelmeden oyun oynayacak. Bu tamamen bir rant uygulamasıdır” dedi.

Hukuki açıdan da kararın sorunlu olduğunu belirten Özersay, “Yürürlükteki yasalar açık olmasına rağmen sessiz sedasız adım atıldı. Bu durum dava konusu olabilir. Sanal yoldan yapılan bu düzenleme, fiziksel casinoların faaliyetlerini de anlamsız hâle getirecektir” ifadelerini kullandı.

Özersay, son olarak, online casinoların teşvik edilmesinin mevcut fiziksel casinoları zor durumda bırakacağını ve sanal ortamda oyun oynatmanın sektördeki dengeleri bozacağını vurguladı.”

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025, 12:39