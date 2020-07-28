Gezdi geldi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da geçtiğimiz yıl boş bir bina içerisinden vazo, çevirmeli telefon, valiz, soba ve antika duvar saati çalarak bir işletmeye satan, ardından da ülkeyi terk eden Umut Gezer, bir yılın ardından ülkeye giriş yaparken yakalandı. Zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran polis memuru Hüseyin Ergüleç, zanlı Umut Gezer’in 8 Ağustos 2019 tarihinde Ali Nebih’e ait binaya girip; antika duvar saati, çevirmeli telefon, 15 adet vazo, bir adet siyah renk valiz, gazlı soba ve yağlı boya tabloyu sirkat etmekle methaldar olduğunu belirtti.

Zanlının sirkat ettiği çevirmeli telefon, soba duvar saatini Surlariçi’nde bir işletmeye sattığının belirlendiğini belirten Ergüleç, soba ve duvar saatinin bulunarak emare alındığını ifade etti.

Ergüleç, zanlının 15 Ağustos 2019’da yurt dışına çıkış yaptığını ve 24 Temmuz 2020 Cuma günü turist vizesiyle giriş yapıp tutuklandığını söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Ergüleç, zanlının davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.