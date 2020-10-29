‘Gezmek için geldik’

Suna ERDEN

Akdoğan’a bağlı İncirli köyünde uyuşturucu, gümrüksüz mal getirme ve insan kaçakçılığı suçlarının sıklıkla işlendiği yerde sınırı ihlal ederken yakalanan Salih Yorgancı, Cengiz Avcı ve Ali Yenier gözaltına alındı. Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a Ahna diye bilinen yerden kaçak giriş yaparken tespit edilen zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların ifadelerinde gezmek için söz konusu bölgeye gittiklerini söyledikleri aktarıldı.

Duruşmada zanlıların suçların sıklıkla işlendiği bölgede sınırı ihlal ederken yakalandıkları, şüpheli oldukları belirtilerek, tutuklama talep edildi.

Her türlü suç işleniyor

Soruşturmayı yürüten polis, 27 Ekim 2020 tarihinde İncirli’de Ahna diye bilinen köyde, saat 13.00 sıralarında askeri yetkililerin siyah bir araç içinde, üç şahsın Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, olay mahalline gidildiğini; Salih Yorgancı’nın, Cengiz Avcı ve Ali Yenier ile birlikte askeri yasak bölgeyi ihlal ettiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, kamera görüntülerinin incelendiğini zanlı Ali Yenier’in araçtan inip, uzaklaştığını ve bir süre sonra dönünce tutuklandığını anlattı.

Polis, üç zanlının da gezmek için bölgeye gittiklerini beyan ettiklerini ancak söz konusu yerde uyuşturucu, insan kaçakçılığı ve et kaçakçılığı suçlarının işlendiğinin altını çizdi.

Polis, zanlılar ile ilgili şüpheler olduğunu, alınması gereken ifadeler, kamera kayıtlarının incelenmesi gerektiğini söyleyerek, 2 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.