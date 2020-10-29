Kuzeyde 4 yeni vaka

Kuzeyde 4 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 4 yeni vaka tespit edilirken, test sonuçları pozitif çıkan 5 öğrenci ile 2 öğretmenin tedavi altına alındığı belirtildi. 
Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 78 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süreçte gözetim altında olduklarını söyledi. 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da bakanlığa bağlı okullarda 5 öğrencinin ve 2 öğretmenin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığına işaret ederek, vaka görülen okullarda gerekli görülen ek önlemlerin alındığını, pozitif vakaların tedavi altına alındığını belirtti. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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