Kuzeyde 4 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 4 yeni vaka tespit edilirken, test sonuçları pozitif çıkan 5 öğrenci ile 2 öğretmenin tedavi altına alındığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 78 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süreçte gözetim altında olduklarını söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da bakanlığa bağlı okullarda 5 öğrencinin ve 2 öğretmenin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığına işaret ederek, vaka görülen okullarda gerekli görülen ek önlemlerin alındığını, pozitif vakaların tedavi altına alındığını belirtti.