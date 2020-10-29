İlk sırada Taçoy

Gezici Araştırma, 31 Ekim’de gerçekleşecek Ulusal Birlik Partisi (UBP) Olağanüstü Kurultayı’na ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı.

Gezici Araştırma tarafından servis edilen bilgilere göre; anket, 24 - 27 Ekim 2020 tarihleri arasında

18 yaş ve üstü üyeleri temsil eden, 3 bin 458 üye ile telefonla görüşme metodu uygulanarak yapıldı.

“Başkanlık seçimi için hangi adaya oy vereceksiniz" sorusuna anket sonuçlarına göre araştırmaya katılanların yüzde 53.8'i Hasan Taçoy'a yüzde 21.1'i Faiz Sucuoğlu'na, yüzde 9.1 Nazım Çavuşoğlu'na yüzde 8.7'si Ünal Üstel'e yüzde 7.2'si Dursun Oğuz'a oy vereceğini belirtti.

Katılımcılara “Hangi aday Milletvekili seçimlerinde UBP’nin oylarını artırır?” sorusu da soruldu.

Katılımcıların yüzde 55,2’si, Hasan Taçoy’un, Milletvekili seçiminde UBP’nin oyunu arttıracağını düşünüyor. Öte yandan yine ankete göre; katılımcıların yüzde 22,3’ü Faiz Sucuoğlu, yüzde 8,2’si Nazım Çavuşoğlu, yüzde 7,8’, Dursun Oğuz ve yüzde 6,5’i Ünal Üstel’in UBP oylarına pozitif etkisi olabileceğini belirtti.

