Etrafı ateşe verdiler

Güney Kıbrıs’ta son günlerde rekor seviyeye çıkan Coronavirüs vakalarına dün 113 hasta daha eklenirken, hükümetin aldığı Covid-19 önlemleri protesto edildi.

Toplam hasta sayısının 3 bin 930'a yükselmesi üzerine yeniden hayata geçirilen kısıtlamalar Limasol sakinlerini sokağa döktü. Yüzlerce kişinin katıldığı eylemde maske takılmazken, protestocular bölgede ateş yakarak, polis araçlarına saldırdı.

Eylem de bir polis memuru da yaralanırken, hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Vakalar arttı, kısıtlamalar geri geldi

Güney Kıbrıs’ta son iki haftadır günlük Coronavirüs vaka sayısı yüzü geçti. Kısa sürede ülkedeki toplam vaka sayısı 3 bin 930'a yükseldi. Rum haber kaynakları dün de 113 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu.

Vakaların artması üzerine Rum yönetimi geçtiğimiz hafta bazı kısıtlamaları yeniden hayata geçirdi.

Güney Kıbrıs’ta yeni Covid 19 tedbirleri kapsamında maske takmak artık zorunlu hale getirildi, Limasol ve Baf’ta acil sağlık sebepleri veya iş amaçlı gidiş gelişler hariç sokağa çıkma saat 23.00’ten itibaren yasaklandı.

Limasollular sokağa döküldü

İşte bu yasaklar vakaların en çok görüldüğü bölgelerden biri olan Limasol’da protesto edildi. Limasol’da saat 21.00 sıralarında toplanan 400 kişiyi aşkın kişi, Covid-19 tedbirlerinin yanı sıra hükümetin karıştığı Altın Pasaport yolsuzluğuna ve insan sağlığı için zararlı olduğu iddia edilen 5G alımına da tepki gösterdi.

Yüzlerce kişinin katıldığı eylemde maske takılmazken, protestocular bölgede ateş yakarak, polis araçlarına saldırdı.

Reporter’in haberine göre bir polis aracı protestocuların saldırısı sonucu yandı, bir polis de yaralandı.

Eylemde ateşe verilen polis aracı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi, yaralanan polis memuru ise hastaneye kaldırıldı.