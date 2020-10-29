İki cana 5 yıl

Hüseyin ÇİÇEK

Girne-Tatlısu anayolu üzerinde, 15 Haziran 2020 tarihinde Kemal Aydın ve eşi Ayla Aydın’ın ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan Harun Reşit Çetin hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, Harun Reşit Çetin’i 5 yıl hapis cezasına mahkûm etti.

Kararda sanığın 80 kilometre hızla gitmesi gerekirken, 113 kilometre ile seyrettiği, Aydın çiftinin aracının olduğu şeride geçerek kazaya neden olduğu belirtildi.

Kararı açıklayan Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu, sanığın aceleci ve süratli bir şekilde tehlikeli araç kullandığını söyledi.

Yargıç Toroslu, sanığın Kemal Aydın ve eşi Ayla Aydın’ın içerisinde bulunduğu şeride geçerek ölümle neticelenen kazaya neden olduğunu anımsattı.

Toroslu, sanığın hız limiti 80 kilometre olan yolda 113 kilometre hızla gittiğini ve tüm bu hususların aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olduğunu vurguladı.

Bir aile söndü, küçük bir çocuk yetim kaldı

Kaza sonucu yaşamını yitiren Kemal Aydın ile Ayla Aydın’ın küçük bir çocuklarının olduğunu da anımsatan Toroslu, “Kaza sonucu bir aile sönmüş ve bir çocuk yetim kalmıştır” dedi.

Yargıç, kazada birden fazla kişinin de ölmesinin sanık aleyhindeki diğer bir ağırlaştırıcı faktör olduğunu belirtti.

Toroslu, sanığın kaburga, kalça, bacak ve el kısımlarında kırıklar oluştuğunu, uzun bir süre yatağa bağlı olarak diğer mahkumların da yardımı ile hayatını sürdürdüğünü de dikkate aldıktan sonra sanığa hürriyeti bağlayıcı ceza vermeyi uygun ve adil bulduklarını söyledi.

Ürkütücü boyuta geldi

Toroslu, ölümle neticelenen trafik kazalarının son dönemlerde ürkütücü boyutlarda artış gösterdiğini ve birçok ailenin tarifsiz acılar yaşadığını vurguladı.

Cezaların arttırılmasının tek başına yeterli olmadığını da belirten Toroslu, devlet yetkililerine de önemli görevler düşmesinin yanı sıra toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Son dönemlerdeki ölümle neticelenen trafik kazalarının ürkütücü boyutlarda olmasını da dikkate alarak sanığa ibret verici ve etkin bir cezanın verilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Toroslu, Harun Reşit Çetin’i 5 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı