Girne baskını

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda 152 gram hintkeneviri, uyuşturucu geliri olan nakit paralar ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda Nijerya uyruklu Emeka Wilson, Prosper Chinedu Okechukwu ve Harmony Luna Moon Jatto tutuklandı. Zanlılardan Prosper Chinedu Okechukwu’nun operasyon esansında tuvalete uyuşturucu attığı ancak polisin hemen fark ettiği açıklandı.

Girne Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada olgular aktarılarak, 3 gün süre talep edildi.

Polis, 27 Kasım 2023 tarihinde saat 17.50 sıralarında Girne'de Şehit Celal Bekiroğlu Sokak Yaşam 3 Apartmanında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada söz konusu adreste tespit edilen Emeka Wilson’ın cebinde 10 ayrı paket halinde 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu söyledi. Polis, arama esnasında Prosper Chinedu Okechukwu’nun tuvalete uyuşturucu attığının görüldüğünü ve makul güç kullanılarak, tutuklandığını belirtti. Polis, tuvalet rögarında yapılan aramada 99 gram uyuşturucu bulunduğunu belirtti. Polis memuru, ayrıca zanlı Okechukwu’nun yatak odasında yapılan aramada 11 paket halinde 11 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Polis, toplam 152 gram ağırlığında uyuşturucunun yanı sıra, bir adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 4 bin 700TL, 65 Sterlin, 65 Euro ve 5 Amerikan Doları nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, Emeka Wilson, Prosper Chinedu Okechukwu ev evde bulunan Harmony Luna Moon Jatto’nun tutuklandığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.