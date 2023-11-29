Ombudsman Varol: Görevimi yasalar bana çizmiştir, yasalara uygun hareket ediyorum

Ombudsmanın 22 milyon 727 bin 500 TL’lik bütçesi Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nden oy çokluğuyla geçti.

-Candan

Toplantıda söz alan CTP Milletvekili Armağan Candan, ombudsmanın yurt dışı temaslarının faydalı bulduğunu kaydederek “Ne kadar çok uluslararası ortamda yer alırsak, o kadar iyidir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Bir önceki Ombudsman'ın farklı, şu an görevde olan Ombudsman'ın ise farklı bir stille çalıştığını kaydeden Candan, “Ombudsmanın sürekli ‘ona böyle, şuna şöyle’ demesini doğru bulmuyorum. Önemli olan işlerin doğru yürütülmesi” dedi.

Yurtdışı görevlerine TAK’tan iki değil bir muhabirin görevlendirilmesinin daha doğru olacağını ifade eden Candan, kendilerinin yurt dışına basın götürmediğini, haberlerini de kendilerinin yazdığını söyledi.



-Varol

Bunun üzerine söz alan Ombudsman İlkan Varol, kendisiyle Dubai’ye giden TAK muhabiri ile foto muhabirinin amaca hizmet için götürüldüğünü belirterek, “Bunun ötesi yok” dedi.

Foto muhabirinin sadece fotoğraf çekmediğini, görüntü de aldığını ifade eden Varol, orada çekilen fotoğrafların diğer Ombusmanlarla da paylaşıldığını kaydetti.

Varol, “Birçok teşekkür mailleri aldık… Sadece fotoğraf diyebilirsiniz ama bu bile ikili ilişkilerde önemli. TAK’daki arkadaşlarımızın bu konuda ciddi emeği var…” dedi.

-Baybars

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, ombudsmanın görevinin her mesele ilgili görüş bildirmek olmadığını kaydederek, “Bunun ayrımını yapmak lazım...” dedi.

Kamuya mal olan meseslerle inisiyatif alınmasının, toplumun da bunu bilmesinin önemli olduğunu kaydeden Baybars, yurt dışından nereye davet alınırsa oraya gidilmesinin görünürlük için önemli olduğunu vurguladı.

Bütçede tasarruf yapılması gerektiğini düşünmediğini, israfa herkesin karşı olduğunu belirten Ayşegül Baybars, Ombudsman yasasının tadil edilmesi için ellerinden geleni yapmaya da hazır olduklarını vurguladı.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, de Ombudsman bütçesi üzerine söz aldı. Şahiner, “Ülke siyasi yolsuzlukların çöplüğüne döndü. Bu konuda Ombudsman ne yapıyor? Halk arasında Ombudsman itibar kaybeden, varlığı yokluğu bir olan, siyasetin kirli defterlerini örten bir kurum olarak görülüyor…” dedi.



-Şahali

Komite Başkan Vekili Erkut Şahali, Ombudsmanın hak ettiği değeri görmediğini belirterek, yürütülen faaliyetlerin de yurtdışı görüşmelerinin de olumlu olduğunu, 57 başvuruda idare ile vatandaşın uzlaştırılmasını da önemli bulduğunu söyledi.

TAK tartışmasının yanlış zeminde yapıldığını belirten Şahali, basın mensubu talep ederken isim mi söylendiğini yoksa birinin mi görevlendirilmesini istediğini sordu.

Erkut Şahali, haber ve fotoğraflarda iki aynı ismin imzasını gördüğünü, bu tür görevlerde dönüşüm olması gerektiğini belirtti.

Şahali, UBP’nin Dilekçe Komitesi başkanını bakan olarak atamasından dolayı Meclis'teki komitenin çalışamadığını kaydederek, bu konudaki serzenişin haklı olduğunu ifade etti.

-Varol

Milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtlayan Ombudsman İlkan Varol, gayri yasal bir şey yapmaktansa eleştirilere maruz kalmayı tercih ettiğini kaydetti. Varol, “Yasaya uygun hareket ettiğim için itibarsızsam itibarsız olayım…Yasa bana çizgimi gösteriyor, beğenirler ya da beğenmezler ben bu yolu izliyorum… Ombudsmanın kanal kanal gezmesi doğru değildir.. Göreve geldim, beni televizyonlardan aradılar… Benim görevim bu değil…Benim görev yerim ofisimdir, evrakların başıdır…” dedi.

CTP Milletvekili Ongun Talat’ın sorusu üzerine, kendilerine başvuran insanların avukat tutacak parası olmadığını kaydeden Varol, 57 başvuruda idare ile vatandaşın uzlaştırıldığına işaret ederek, “Amaca ulaştık mı, ulaştık.” dedi.

Ombudsman raporlarına basının ilgi göstermediğini belirten Varol, “Ombudsmanın her raporunda kamu yararı vardır, ricayla minnetle rapor yayınlatıyoruz….” şeklinde konuştu.

İşleri bıraktığı yerde bulduğunu, bunun üzücü olduğunu kaydeden Varol, “Ekip, personel ve yasada düzenlemeye ihtiyacımız var” dedi.

Binalarının aylık kirasının 4 bin sterlin olduğunu ve bu miktarın kendileri için fazla olduğunu ifade eden Varol, binayı kiraladıkları vakıflara bir dilekçe yaptığını ve kiralarının 4 binden 2 bin sterline düşürüldüğünü söyledi.

Konuşmaların ardından söz alan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Canaltay, İlkan Varol’un kadın olarak orada olmasının önemli olduğunu belirterek, “ Siyasetti ve bürokrasideki kadın sayısını umarım artırabiliriz… ” dedi.