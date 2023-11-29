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Güney'de akıl almaz olay.. Yetkililer madeni parayı kabul etmedi

Limasol’da bir gencin, kendisine kesilen 500 Euro’luk para cezasını, bir çanta içerisinde yaklaşık 50 kilo ağırlığında 1, 2, 5 ve 10 sentlik madeni paralarla ödemeye kalkıştığı bildirildi.

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Güney'de akıl almaz olay.. Yetkililer madeni parayı kabul etmedi
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Fileleftheros gazetesi, söz konusu şahsa 2022 yılında sigortasız ve ruhsatsız araç kullandığı için 500 Euro para cezası verildiğini ve şahsın, cezayı ödemek için bir spor çanta içinde 500 Euro’luk madeni para getirerek cezasını ödemek istediğini yazdı.

Haberde, tahsilat memurunun madeni paralarla ödemeyi kabul etmediği ve gence, bu parayı bankaya götürerek kağıt paraya çevirmesi gerektiğini söylediği; gencin ise kuruşların da para olduğunu ve bu parayı almamalarının kabul edilemez olduğunu savunduğu belirtildi.

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