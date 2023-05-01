Göğsüne vurdu

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapmak isteyen Amin Homayun ile arkadaşı şüpheli görülerek Lokmacı Sınır Kapısı’nda soruşturmaya tabi tutuldu. Muhaceret kayıtları şüpheli görüldüğü için sorgulanan Amin, buna sinirlenerek olay çıkardı.

Muhaceret memuruna bağıran zanlı, kendisine müdahale etmek isteyen polis memurunu da göğsünden iterek darp etti.

Uygunsuz davranan Amin’in yanındaki arkadaşı da bağırarak polise direndi. Polis, Amin’i gözaltına alırken, tutuklanacağını anlayan arkadaşı ara bölgeye kaçtı.

Hakkında 2 suçlamayla soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayın 29 Nisan 2023 tarihinde saat 15.50 sıralarında meydana geldiği belirtildi.

Soruşturmayın yapan polis, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapmak isteyen Amin Homayun’in Lokmacı Sınır Kapısında muhaceret işlemlerinde tutarsızlık olması nedeni ile o esnada kabinde görevli olan sivil hizmet görevlisi M.Ö. tarafından sorgulandığını söyledi. Polis, zanlının bu esnada yüksek sesle bağırıp çağırdığını belirtti. Polis memuru, uygunsuz hareketlerde bulunan zanlının kendisine müdahale etmek isteyen görevli memuru, göğsünden ittirmek sureti ile darp ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının makul güç kullanılarak suç üstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, sınır kapısında zanlının yanında bulunan ve aynı tavrı sergileyen şahsın ise tutuklanacağı esnada ara bölgeye kaçtığını söyledi. Polis, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, ayrıca ara bölgeye kaçan şahsın da arandığını belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında ‘polisi darp ve görevinden men, rahatsızlık ve uygunsuz tavr-ı hareket’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2023, 09:38