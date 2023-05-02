Akut ekipleri yarıştı

Anıl IŞIK

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde, Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi'ne (IUSARC) üye üniversitelerin katılımıyla, bu yıl beşincisi yapılan “USARGames 2023 Üniversiteler Arama-Kurtarma Oyunları"nın ödül töreni yapıldı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nda yer alan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, bazı yetkililer, üniversite rektör ve temsilcileri katıldı.

Tören, USARGames 2023’e katılan ekiplerin tören alanına kortej yürüyüşü ve doğal afetlerde hayatını kaybeden insanlar ile şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

13 üniversitenin Akut ekiplerinin yarıştığı “USARGames 2023 Üniversiteler Arama-Kurtarma Oyunları”nda ilk üçe giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi. Oyunların birincisi gelen Akdeniz Karpaz Üniversitesi takımına kupa ve madalyaları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ikinci olan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'ne Meclis Başkanı Zorlu Töre ve üçüncü gelen Lefke Avrupa Üniversitesi'ne ise IUSARC 3. Dönem Başkanı Ahmet Adalıer tarafından takdim edildi.

Törende ayrıca, USARGames2023’da eğitmen olarak görev yapan Sivil Savunma Arama-Kurtarma Şube Müdürlüğü personeli ile hakemlere teşekkür belgeleri verilirken, yarışma parkurlarını en iyi derece ile tamamlayan ekip liderlerine de başarı belgeleri verildi. USARGames2023 esnasında çekilen görüntülerden oluşan kısa bir filim gösterimi ve Lefkoşa Folklor Derneği ekibinin gösterisinin de yer aldığı tören, kokteylle sona erdi.

Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi (IUSARC) Başkanı Metin Gezgin yaptığı konuşmada, Konseyin 2012 yılında kurulduğunu, o zamandan beridir de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bu kuruluş içerisinde görevler yaptığını ve şu anda da dördüncü dönem başkanlığı görevini yürüttüğünü belirtti.

Karaca: En çok ilgi gören faaliyet

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ise konuşmasında, oyunlara katılan ve dereceye giren öğrencilere teşekkür etti.

Karaca, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi'nin iş birliği içerisinde, tamamen insani maksatlarla oluşturulan "Üniversiteler Arama-Kurtarma Oyunları'nın gençler tarafından en çok ilgi gören faaliyet olduğunu söyledi.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2023, 10:04