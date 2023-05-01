İnternet Fiyatlarına %80’lik Zam

Duyuruda, ''Ulaştırma Bakanlığı ve KKTC Telekomünikasyon Dairesi tarafından metro internet ücretlerine %50, ülke içi fiber bağlantı ücretlerine %80 zam yapıldı'' ifadelerine yer verdi.

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği'nin duyurusu şöyle;

“28 Nisan 2023'de Resmi Gazete'de yayınlanan yeni tüzüğe göre KKTC Telekomünikasyon Dairesi üzerinden Türk Telekom'dan temin edilen İnternet Ücretlerine bir seferde %50, KKTC Telekomünikasyon Dairesi tarafından sağlanan Şehirlerarası, Şehir İçi ve Lokal Fiberoptik devrelerin aylık ücretlerine de bir seferde tam %80 zam yapılmıştır. Elimizde olmayan bu durum için halkımızdan özür dileriz.''

