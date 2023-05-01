Alkollü sürüşlerde azalma olmadı

Ülke genelinde önceki gün gerçekleştirilen trafik kontrollerinde bin 496 araç denetlendi, 239 sürücüye ceza yazıldı.

Polis, ülke genelinde etkili olan yağışlı havaya rağmen trafik kontrollerine devam edildiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada kontrol edilen 496 aracın sürücüsünden 133’ü belirlenen hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma ve biri sürüş ehliyetsiz araç kullanma suçundan rapor edildi.

Açıklamada, bir araç sürücüsünün tutuklandığı, 17 aracın ise trafikten men edildiği belirtildi.