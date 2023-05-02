Bu düzen değişecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs'ta 'Millet Buluşmaları' kapsamında Zonguldak'ta yurttaşlarla bir araya geldi.

"Zonguldak emekliler kentine dönüştü" diyen Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ın işçilerle özdeşleşen bir kent olduğunu vurgulayarak, emeklilerin ve esnafın yaşam koşullarına değindi. 'Esnaf Bakanlığı' kuracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, kırsal kesimde yaşayan insanların sorunlarını da bildiğini savundu.

"Türkiye'nin değişime ihtiyacı var" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Her şeyi dışarıdan getiriyorsun. Biz dışarıya mı çalışacağız? Rahmetli Ecevit buranın milletvekiliydi, 'Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen' diyordu. Bu düzeni getireceğiz."

"Hak, hukuk, adalet" sloganlarının bitmesi ile konuşmasına devam eden Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sözüm söz. Asgari ücret kadar Ramazan ve Kurban bayramlarında emekliye ikramiye vereceğiz. Bay Kemal'in sözü. 418 milyar doları dışarıya götürenler, götürdüğünüz paranın tamamını getirip bu millete vereceğim. Devlet adalet üzerine inşa edilir. Bir değişim olsun artık 22 yıl yeter. Memleketi ne hale getirdiler. Soğan alamaz hale geldik."

Sinan Ateş ve Suriye Tezkeresi vurgusu

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Sinan Ateş cinayetini gayet iyi takip ediyor bu kardeşiniz. Dosyayı kapatmaya çalışıyorlar ama kapattırmayacağım. Katillerini yakalayıp adalete teslim edeceğim. Suriye tezkeresinde ne vardı? Yabancı askerleri Türkiye'ye davet etme hakkı vardı. Ben, kendi ülkemde yabancı asker postalı istemiyorum. Kimleri davet edeceksiniz? Terörle mücadelede bizim güvenlik güçlerimiz tarih yazmışlardı. Bay Kemal yabancı askerlere 'Evet' der mi ya?"

İmamoğlu, çılgın projeyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Zonguldak'ta konuştu. Konuşmasında iktidarın kutuplaştırıcı ifadelerine yanıt veren İmamoğlu, "Sen bana oy veriyorsan 'milliyetçi', vermiyorsan 'vatan haini'. Hadi oradan, haddi bil! Sen kim oluyorsun da vatan evladına hain diyorsun?" diye konuştu. İBB Başkanı ayrıca iktidara geldiklerinde hayata geçirecekleri 'en çılgın projeyi' açıkladı.

İmamoğlu, “Herkes eşit ve muteber olacak. Bizim en çılgın projemiz hak, hukuk, adalet olacak. Ben de bu coğrafyanın bir evladıyım. Bu canım Türkiye'de ne zamandan gözünün içine bakıp, alnına bir cihaz tutup bir kişinin daha milliyetçi olduğu anlaşılıyor. Sen bana oy veriyorsan 'milliyetçi', vermiyorsan 'vatan haini'. Hadi oradan, haddi bil! Sen kim oluyorsun da vatan evladına hain diyorsun? Seçimde oy veriyorsa iktidara milli irade, oy vermiyorsa darbeci. Bunlar aklını yitirmiş. Beş senedir dua ediyorum Allah'ım akıl ver diye. Faydasız. Yaradan ümidini kesmiş bunlardan. Keşke biraz akıl zuhur etseydi. Etmedi. Kalbi buzlaşmış diye karşınızdaki insanı kırmayın. Sevginizle, vicdanınızla buzları eritin” ifadelerini kullandı.