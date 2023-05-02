Eğlence zirve yaptı

Merit Park Hotel'in bünyesinde bulunan Letafet’te sahne alan Korhan Saygıner, konuklara müzik ziyafeti sundu.

Sesiyle ve sahne performansıyla göz dolduran Korhan Saygıner, 29 Nisan Cumartesi akşamı sevenleriyle Letafet sahnesinde yeniden bir araya geldi. Sahnesine hareketli parçalarla hızlı bir giriş yapan Korhan Saygıner, gecenin ilerleyen saatlerine kadar temposunu hiç düşürmedi. Yılların eskitemediği, birbirinden güzel parçalarda Saygıner’e, gece sonunda sahneye davet ettiği konukları, omuz omuza hep bir ağızdan eşlik etti. Letafet sahnesinde olmaktan her zaman mutlu olduğunu ve büyük keyif aldığını dile getiren Korhan Saygıner, İzmir Marşı’nı büyük bir coşku içerisinde tüm salon ile birlikte seslendirmesinin ardından sahneden ayrıldı.

