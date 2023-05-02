Büyük buluşma yakında

Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD parlamentolarının dışişleri komiteleri arasında iş birliğinin gelişmeye devam ettiği, önümüzdeki aylarda ise söz konusu ülkelerin parlamentolarının temsilcilerinin Güney Kıbrıs’ta bir araya gelecekleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında parlamentolar düzeyinde mevcut olan ve ABD Parlamentosundan Robert Menendez’in başkanlığındaki bir heyetin de katılmasıyla “3+1” formatı şeklinde nitelendirilen iş birliğinin devam ettiğini, önümüzdeki aylarda ise bu ülkelerin parlamentolarının dışişleri komitelerinden temsilcilerin Güney Kıbrıs’ta bir toplantıda biraraya gelmelerinin beklendiğini yazdı.

Bu dört ülkenin söz konusu işbirliği heyetlerinin altışar kişiden oluştuğunu, Rum meclisi heyetinin başında ise Dışişleri Komitesi Başkanı DİSİ Milletvekili Haris Yeorgiyadis’in bulunduğunu aktaran gazete, Yeorgiyadis’in ise konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu iş birliğinin ve ABD’nin bölgedeki etkinliğinin önemine vurgu yaptığını yazdı.