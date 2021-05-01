Emirname yayınlandı

Ticaret Dairesi Müdürlüğü Elektrik Malzemeleri, Elektrikli Aygıtlar ve Elektrikli El Aletleri ile ilgili emirname yayınladı.

Yapılan açıklamaya göre, “Elektrik Malzemeleri, Elektrikli Aygıtlar ve Elektrikli El Aletleri Emirnamesi” 20 Nisan 2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ithal edilen elektrikli aygıtlar ve elektrikli el aletlerinin BS'ye (British Standart) uygun bir fiş ile ithal edilmemesi durumunda BS standardına uygun fiş, adaptör, heater switch veya konnektör ile sonlandırılmış olarak satışa sunulması zorunlu oldu.

Ticaret Dairesi Müdürlüğü Tarafından yürütülecek olan “Elektrik Malzemeleri, Elektrikli Aygıtlar ve Elektrikli El Aletleri Emirnamesi” ne göre, 1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası altında çıkarılan Emirnameye bağlı Cetvelde ismi belirtilen “Elektrik Malzemeleri, Elektrikli Aygıtlar ve Elektrikli El Aletleri”nin Avrupa Birliği’nin 2014/35/EU düşük gerilimler mevzuatı kapsamında ilgili Avrupa normlarına (EN) ve/veya yürürlükteki İngiliz standartlarına (BS) uygun olarak ithal edilebilmesi ve denetlenmesi çerçevesinde Emirnamede ismi belirtilen malların denetime tabi Mal olarak ilan edildi.

Standarda uygun konnektör ile satış sonlandı



Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasasın altında çıkarılan İthalatı ve İhracatı (Düzenleme ve Denetim) Tüzüğü kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ithal edilecek elektrik malzemeleri, elektrikli aygıt, elektrikli el aletleri ile Elektrikli veya akülü bisikletler dahil olmak üzere; Ticaret Dairesinden ön izin, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasından Uygunluk Belgesi ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ten onay alınması gerektiği belirtildi.Emirname kapsamında, kendinden adaptörlü ikili fiş ile sonlandırılmış ürünlerin ziyaretçi adaptörü ile birlikte satılabileceği, kendinden adaptörlü ikili fiş ile sonlandırılmış ürünler haricindeki diğer elektrikli aygıtlar ve elektrikli el aletlerinin ziyaretçi adaptörü ile birlikte satılamayacağı veya teşhir edilemeyeceği belirtildi.

Hangi mallar denetim kapsamında

Denetime Tabi Mal Kapsamındaki Başlıklar Şu Şekilde Sıralandı:

Alçak Gerilim Elektrik Malzemeleri: Kablolar, dağıtım panoları ve tabloları, elektrik tesisat malzemeleri ve aksesuarlar, güç ve kumanda-kontrol devreleri elemanları, elektrikli su ısıtıcılar, elektrikli motorlar, pompalar ve kompresörler, aydınlatma armatürleri (aksamları ve ampulleri), tesisat boruları ve kablo kanalları, devre kesiciler ve koruma elemanları, topraklama malzemeleri ve yıldırım koruma, elektrik ölçme aygıtları, elektrikli aygıtlar, elektrikli el aletleri.