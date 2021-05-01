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‘Güvenmiyorum’

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıslı Rumların dürüst olmadığını söyledi

‘Güvenmiyorum’
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

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Erdoğan, Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerine ilişkin değerlendirmede bulunarak, “Ben Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum, inanmıyorum, onlar hiçbir zaman dürüst davranmadılar. Doğru konuşmadılar. Şimdi 2-3 ay sonrasına atıldı. Ben yine bir netice alınabileceğine ihtimal vermiyorum” dedi.
Rumların dürüst olmadığını kaydeden Erdoğan, “Bunlar Bürgenstock Zirvesi'nde yapmış olduğumuz görüşmede de yalan söylediler, aldattılar ve onun neticesinde yapılan referanduma da saygı duymadılar. Kuzey yüzde 65 evet derken, güney tam aksine bir o kadar hayır dedi. Bunlar yalancı, dürüst değil. Şimdi yine aynı şeyleri yapıyorlar. Geçenlerde biliyorsunuz bazı görüşmeler dışişleri bakanlarımızın arasında yapıldı. Yine geldiler farklı farklı şeyler söylüyorlar. Dürüst davrandıkları zaman bizden dürüstlüğü görecekler ama dürüst davranmadıkları sürece de bunlarla bir anlaşmaya varmak mümkün değil." diye konuştu. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
Turkish power
Turkish power - 2 saat Önce

It itligini kış kisligini palikarya ve yancilari kuruluğunu yapmadan duramaz eski tüfek çakma sosyalist yeni düzenci jargonuyla diyoruz ki YAŞASIN REIS BAŞBUĞ TATAR BEYFENDILER ezber bozanlar koydumu oturtanlar osmanlı sillesiyle ses getirtenler

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