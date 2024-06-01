‘İnsan içine çıkamazsın’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini darp etmekle suçlanan Umut Aydın’ın, genç kadına, “ilişki videolarımızı ailene gönderirim, insan içine çıkamazsın” diyerek tehditte bulunduğu ileri sürüldü. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Oran, zanlının, 15- 29 Mayıs tarihleri arasında, Gazimağusa’da, Veyselliler Bölgesi’nde, kıskançlık yüzünden sorun yaşadığı sevgilisi P.K. isimli kadının, kendinden ayrılmak istemesi üzerine, kollarından tutup sıkarak ve bacaklarına dizi ile vurarak darp ettiğini belirtti. Polis, zanlının genç kadını “Benden ayrılırsan, bu evi terk edersen sevişme videomuzu ailene gönderip seni rezil edeceğim. insan içine çıkamayacaksın” diyerek tehdit ettiğini de açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 7 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 250’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla serbest bırakılmasına emir verdi.