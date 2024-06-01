Marios 2 ay bekleyecek

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapmaya çalışırken kokain türü uyuşturucuyla yakalanan Marios Elhoury dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının aracında bulunan hassas terazinin üzerinde de uyuşturucu kalıntısı tespit edildiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 21 Mayıs 2024 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, Metehan Kapısı’nda, Narkotik Ekipleri tarafından KKTC’ye giriş yapan zanlının kullanımındaki araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, 35 gram ağırlığında kokain ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi cihazı tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, sorgusunda uyuşturucuyu kişisel kullanımı için aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 10 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde yapılan analizde hassas terazinin üzerinde kokain ve MDMA türü uyuşturucu kalıntısı tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının aleyhine getirilen uyuşturucu ithal ve tasarrufu davalarını kabul etmediğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının Güney Kıbrıs vatandaşı olduğunu, KKTC ile herhangi bir bağı bulunmadığını ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevinde beklemesine emir verdi.