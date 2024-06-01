Soruşturma devam edecek

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan iş insanı Tekin Arhun’un duruşmasında tanık olarak dinlenen ancak polise verdiği ifadenin tam tersi konuştuğu için yalan yere tanıklık etme suçundan tutuklanan Yılmaz Cefa dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Tekin Arhun’un şoförü olan zanlı teminatla serbest bırakılırken, soruşturmanın devam edeceği belirtildi.

Polis memuru, 27 Mayıs 2024 tarihinde Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan "resmi evrak sahteleme, " meselesiyle ilgili tanık olarak sorgulanan zanlının, polise verdiği yazılı ifadesine uymayan ve çelişki teşkil edecek şekilde konuştuğunu, adaletin tecellisine engel olup, muasır tanık olarak ilan edildiğini anlattı. Polis, aynı gün, zanlının tutuklandığını belirterek, duruşma esnasında vermiş olduğu çelişki teşkil eden şahadetin ses kayıtlarının mukayyitlikten temin edildiğini belirtti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını söyleyen polis, davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 75 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 600’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Ne olmuştu

Zanlı önceki gün ağır ceza mahkemesinde ifade verirken, savcı, bu davanın açılmasına neden olan ilgili raporu almak için duruşma salonu kapısında bekleyip beklemediğini ve ilgili raporu Capital Banka götürüp fotokopi çekip çekmediğini sordu. Zanlı, Arhun’u her zaman arabasının yanında ya da içinde beklediğini, ilgili evrakı ilk kez gördüğünü ve fotokopi çekmediğini söyledi. Savcı, ilgili raporda parmak izlerinin çıktığını söylemesi üzerine zanlı, Capital Bank’la ilgili tüm evraklara dokunabilmiş olacağını söyleyerek, bu evrakı özellikle almadığını belirtti. Savcı, ilgili evrakı Turizm Planlama Dairesi’ne götürüp götürmediğini sordu, zanlı buna “Hayır götürmedim” cevabını verdi. Savcı, zanlının konuyla ilgili verdiği ifadesinde böyle söylemediğini belirterek, düşman tanık ilan etti.