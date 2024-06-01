Dikkat çekti

Rus uyruklu Sergei Semenovich Anikin’i sahte Azerbaycan pasaportuyla ülkeye sokmaya çalışan Kıbrıslı Rum Dimitrios Eleftheiadis Metehan Sınır Kapısında yakalandı. Pasaport kontrolü esnasında Eleftheiadis’in aracından inerek, koşarak KKTC’ye geçen ve izini kaybettiren Anikin ile suçla bağlantılı Sergei Ropashof ise İskele’de yakalandı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, Anikin’i sahte pasaportla ülkeye gelmesini sağlamaya çalışan 2 kişinin arandığı açıklandı.

Polis, 30 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.53 sıralarında Metehan Kara Giriş Kapısında LBJ 418 plakalı araçla geçiş yapmaya çalışan Dimitrios Eleftheriadis’in hem kendisinin hem de yanında yolcu olarak bulunan Sergei Semenovich Anikin’in pasaportunu görevli memura verdiğini söyledi.

Polis, Eleftheriadis’in Sergei Semenovich Anikin çin verdiği Azerbaycan pasaportunun sahte olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Polis, kapıda pasaportlarla ilgili inceleme sürerken, aracın arka koltuğunda oturan Sergei Semenovich Anıkin’in inip, koşarak KKTC’ye giriş yaptığını ve olay yerinden kaçtığını söyledi.

100 dolara anlaşma yaptı

Polis, tutuklanan Eleftheriadis’in ifadesinde aracına benzin almak için Ortaköy’deki bir benzin istasyona gittiğini, o esnada kırmız renk bir aracın yanına yanaştığını ve araçta bulunan tanımadığı 2 erkek şahsın güneye geçemediklerini, kardeşleri olan Sergei Semenovich Anıkin’i kuzeye getirmesini talep edip, karşılığında 100 dolar teklif ettiklerini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının 100 doları aldığını ve Metehan Kara Girişi Kapısında ara bölgeden Sergei Semenovich Anıkin’i alıp, ülkeye geldiğini söylediğini açıkladı.

Polis memuru, 100 dolar nakit para zanlının tasarrufunda tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Pois, Eleftheriadıs’in yanına petrol istasyonunda yanaşan kırmızı renkli ZUA 002 aracın İskele’de tespit edildiğini anlattı.

Polis, kamera görüntülerinin incelendiğini, Sergei Semenovich Anikin ile Sergei Ropashof’un araçta birlikte olduklarının belirlendiğini ve tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, Sergei Ropashof ile ilgili yapılan muhaceret kontrolünde ülkeye giriş-çıkış kaydının tespit edilmediğine vurgu yaptı.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu belirten polis, zanlıların aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024, 09:44