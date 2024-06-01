3 uçak müdahale etti

Güney Kıbrıs’ın Limasol bölgesinde dün akşamüzeri çıkan yangın paniğe yol açtı.

Ayios Sylas'ta çıkan yangın rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İtfaiye, Sivil Savunma ve Orman Dairesi yangını söndürmek için elbirliğiyle çalıştı.

Ayios Sylas'taki yangın evlere yaklaşırken, ülkenin dört bir yanından itfaiyeciler Limasol'a akın etti.

Yetkililer, Troodos ile Limasol arasındaki yolun bazı kısımlarını geçici bir süre kapattı.

Limasol'un bölgeleri yoğun dumanla kaplarken, yangın söndürme çalışmaları kuvvetli rüzgarın etkisiyle zaman zaman sekteye uğradı.

3 uçak havadan müdahale etti

Orman Bakanlığı'na ait bir, Ürdün'e ait 2 uçak olmak üzere 3 havadan söndürme çalışmalarına katıldı.

Karadan yürütülen çalışmalarda ise Limasol, Larnaka, Baf, Lefkoşa ve EMAK'tan toplam 10 itfaiye, 2, iş makinesi, Kaymakamlıktan ekskavatör yer aldı.

Havadan ve karadan yürütülen yangın söndürme çalışmaları saat 19 sıralarında başarıya ulaştı.

İtfaiye sözcüsü Andreas Kettis, saat 16.00 sıralarında çıkan yangının tamamen kontrol altına alındığını belirtti.

Ayrıca kara kuvvetlerinin gece boyunca soğutma çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi. Yangının kontrol altına alınmasıyla geçici olarak kapatılan Limasol-Troodos yolu trafiğe açıldı.



